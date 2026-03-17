Росія вдарила по терміналу "Нової пошти" у Запоріжжі: є травмовані

Росія вдарила по терміналу "Нової пошти" у Запоріжжі
У Запоріжжі у вівторок, 17 березня, російські війська здійснили атаку поблизу одного з терміналів логістичного оператора. На момент атаки на робочому місці були працівники.
Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на повідомлення Запорізької ОВА.
Російська атака у вівторок, 17 березня, припала поблизу одного з терміналів логістичного оператора у Запоріжжі. У цей час на роботі перебували семеро співробітників.
Після удару спочатку повідомлялося, що четверо працівників зазнали контузій, а ще троє отримали порізи голови та тіла. Пізніше дані про наслідки атаки уточнили.
За оновленою інформацією, число постраждалих збільшилося до восьми людей. Уже відомо, що шестеро співробітників дістали контузію, а стан ще двох потерпілих лікарі оцінюють як середньої тяжкості.
Запоріжжя щоденно перебуває під російськими атаками, які нерідко скеровані на житлові сектори та цивільні об'єкти.
Так нещодавно через російську атаку в Запоріжжі загинула жінка, кілька людей опинилося під завалами.
