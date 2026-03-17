Головна Новини дня Росія вдарила по терміналу "Нової пошти" у Запоріжжі

Росія вдарила по терміналу "Нової пошти" у Запоріжжі

Ua ru
Дата публікації: 17 березня 2026 07:47
Росія вдарила по терміналу "Нової пошти" у Запоріжжі: є травмовані
Руїни терміналу "Нова пошта" у запоріжжі. Фото: Запорізька ОВА

У Запоріжжі у вівторок, 17 березня, російські війська здійснили атаку поблизу одного з терміналів логістичного оператора. На момент атаки на робочому місці були працівники.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на повідомлення Запорізької ОВА.

Реклама
Російська атака у вівторок, 17 березня, припала поблизу одного з терміналів логістичного оператора у Запоріжжі. У цей час на роботі перебували семеро співробітників.

Після удару спочатку повідомлялося, що четверо працівників зазнали контузій, а ще троє отримали порізи голови та тіла. Пізніше дані про наслідки атаки уточнили.

Руйнування на об'єкті після атаки Росії в Запоріжжі. Фото: Запорізька ОВА
Медики надають допомогу травмованим. Фото: Запорізька ОВА
Пошкодження стін та вікон. Фото: Запорізька ОВА
Наслідки російського удару по терміналу "Нової пошти" в Запоріжжі. Фото: Запорізька ОВА
Транспортування травмованих до лікарні. Фото: Запорізька ОВА

За оновленою інформацією, число постраждалих збільшилося до восьми людей. Уже відомо, що шестеро співробітників дістали контузію, а стан ще двох потерпілих лікарі оцінюють як середньої тяжкості.

Запоріжжя щоденно перебуває під російськими атаками, які нерідко скеровані на житлові сектори та цивільні об'єкти.

Так нещодавно через російську атаку в Запоріжжі загинула жінка, кілька людей опинилося під завалами. 

російські війська Запоріжжя Нова пошта обстріли війна в Україні постраждалі
Анастасія Постоєнко - Редактор стрічки новин
Анастасія Постоєнко
