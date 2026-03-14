Росія вдарила по житлововому кварталу Запоріжжя та вбила людину

Росія вдарила по житлововому кварталу Запоріжжя та вбила людину

Дата публікації: 14 березня 2026 17:50
Наслідки російського обстрілу Запоріжжя 14 березня. Фото: Запорізька ОВА

Російські окупанти у суботу, 14 березня, завдали удару по житловому кварталу Запоріжжя. Внаслідок обстрілу загинула людина, ще 11 отримали поранення. На місцях влучань працюють екстрені служби.

Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров у Telegram, передає Новини.LIVE.

Російський обстріл Запоріжжя 14 березня

Противник завдав чотири удари керованими авіаційними бомбами. 

"На жаль, загинув чоловік. Троє чоловіків та вісім жінок дістали поранень, серед них 17-річний підліток", — розповів Федоров.

Пошкоджена багатоповерхівка у Запоріжжі 14 березня. Фото: ДСНС
Рятувальники ліквідовують наслідки російського обстрілу Запоріжжя 14 березня. Фото: ДСНС
Пошкоджена багатоповерхівка у Запоріжжі внаслідок російського обстрілу 14 березня. Фото: Запорізька ОВА

Відомо, що з-під завалів рятувальники дістали двох людей. 

Увага! Чутливі кадри, 18+!

Внаслідок обстрілу пошкоджені 12 багатоповерхівок та 12 приватних будинків, а також обʼєкт інфраструктури та автомобілі.

Пожежа внаслідок російського обстрілу Запоріжжя 14 березня. Фото: Запорізька ОВА
Наслідки російських ударів по Запоріжжю 14 березня. Фото: Запорізька ОВА

У ДСНС повідомили, що усім постраждалим надається необхідна медична допомога. 

"На місцях влучань працюють усі екстрені служби", — йдеться у повідомленні.

Рятувальники у Запоріжжі 14 березня. Фото: Запорізька ОВА
Наслідки російської атаки на Запоріжжя 14 березня. Фото: Запорізька ОВА
Допис ДСНС. Фото: скриншот

Російські обстріли України

У ніч проти 14 березня російські окупанти масовано атакували Україну ракетами та дронами. Президент Володимир Зеленський повідомив, що основною мішенню ворога була енергетика Київщини.

Крім того, вночі загарбники вдарили по приміському поїзді в Харківській області. Поранення отримали машиніст та його помічник.

А внаслідок російського обстрілу Броварів у Київській області є загиблий та поранені. Крім того, сталася масштабна пожежа.

Аркадій Пастула - Редактор стічки новин
Аркадій Пастула
