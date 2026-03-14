Россия ударила по жилому кварталу Запорожья и убила человека
Российские оккупанты в субботу, 14 марта, нанесли удар по жилому кварталу Запорожья. В результате обстрела погиб человек, еще 11 получили ранения. На местах попаданий работают экстренные службы.
Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров в Telegram, передает Новини.LIVE.
Противник нанес четыре удара управляемыми авиационными бомбами.
"К сожалению, погиб мужчина. Трое мужчин и восемь женщин получили ранения, среди них 17-летний подросток", — рассказал Федоров.
Известно, что из-под завалов спасатели достали двух человек.
В результате обстрела повреждены 12 многоэтажек и 12 частных домов, а также объект инфраструктуры и автомобили.
В ГСЧС сообщили, что всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.
"На местах попаданий работают все экстренные службы", — говорится в сообщении.
В ночь на 14 марта российские оккупанты массированно атаковали Украину ракетами и дронами. Президент Владимир Зеленский сообщил, что основной мишенью врага была энергетика Киевской области.
Кроме того, ночью захватчики ударили по пригородному поезду в Харьковской области. Ранения получили машинист и его помощник.
А в результате российского обстрела Броваров в Киевской области есть погибший и раненые. Кроме того, произошел масштабный пожар.
