Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Россия ударила по жилому кварталу Запорожья и убила человека

Россия ударила по жилому кварталу Запорожья и убила человека

Ua ru
Дата публикации 14 марта 2026 17:50
Россия ударила по жилому кварталу Запорожья и убила человека
Последствия российского обстрела Запорожья 14 марта. Фото: Запорожская ОВА

Российские оккупанты в субботу, 14 марта, нанесли удар по жилому кварталу Запорожья. В результате обстрела погиб человек, еще 11 получили ранения. На местах попаданий работают экстренные службы.

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров в Telegram, передает Новини.LIVE.

Российский обстрел Запорожья 14 марта

Противник нанес четыре удара управляемыми авиационными бомбами.

"К сожалению, погиб мужчина. Трое мужчин и восемь женщин получили ранения, среди них 17-летний подросток", — рассказал Федоров.

Обстріл Запоріжжя 14 березня 2026 року
Поврежденная многоэтажка в Запорожье 14 марта. Фото: ГСЧС
Наслідки російського обстрілу Запоріжжя 14 березня
Спасатели ликвидируют последствия российского обстрела Запорожья 14 марта. Фото: ГСЧС
Удар Росії по Запоріжжю 14 березня
Поврежденная многоэтажка в Запорожье в результате российского обстрела 14 марта. Фото: Запорожская ОВА

Известно, что из-под завалов спасатели достали двух человек.

Внимание! Чувствительные кадры, 18+!

В результате обстрела повреждены 12 многоэтажек и 12 частных домов, а также объект инфраструктуры и автомобили.

Атака Росії на Запоріжжя 14 березня
Пожар в результате российского обстрела Запорожья 14 марта. Фото: Запорожская ОВА
Удари Росії по Запоріжжю 14 березня
Последствия российских ударов по Запорожью 14 марта. Фото: Запорожская ОВА

В ГСЧС сообщили, что всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.

"На местах попаданий работают все экстренные службы", — говорится в сообщении.

Рятувальники у Запоріжжі
Спасатели в Запорожье 14 марта. Фото: Запорожская ОВА
Обстріл Запоріжжя 14 березня
Последствия российской атаки на Запорожье 14 марта. Фото: Запорожская ОВА
Пост ГСЧС. Фото: скриншот

Российские обстрелы Украины

В ночь на 14 марта российские оккупанты массированно атаковали Украину ракетами и дронами. Президент Владимир Зеленский сообщил, что основной мишенью врага была энергетика Киевской области.

Кроме того, ночью захватчики ударили по пригородному поезду в Харьковской области. Ранения получили машинист и его помощник.

А в результате российского обстрела Броваров в Киевской области есть погибший и раненые. Кроме того, произошел масштабный пожар.

война Запорожье обстрелы Иван Федоров
Аркадий Пастула - Редактор ленты новостей
Аркадий Пастула
Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации