Головна Новини дня У Запоріжжі після атаки РФ з-під завалів дістали людей

У Запоріжжі після атаки РФ з-під завалів дістали людей

Дата публікації: 16 березня 2026 11:45
У Запоріжжі після атаки РФ з-під завалів дістали людей
Наслідки удару по Запоріжжю. Фото: Запорізька ОВА

Російські війська 16 березня атакували приватний сектор в одному із житлових кварталів Запоріжжя. Внаслідок обстрілів загинула одна жінка. Рятувальники дістали з-під завалів ще двоє людей, яким медики надають допомогу.

Як повідомляє Новини.LIVE, про це розповів очільник Запорізької ОВА Іван Федоров. 

Реклама
Федоров розповів, що через ворожі обстріли загинула одна жінка. Також під завалами перебували 16-річна дівчинка та жінка, яка має інвалідність. Загалом, відомо про трьох поранених.

"Вже троє поранених через ворожу атаку: кількість постраждалих зросла. Зараз усі травмовані перебувають під наглядом лікарів", — сказав очільник ОВА. 

Відомо, що російські війська пошкоджені житлові будинки, там вибиті вікна, зруйновані покрівлі та фасади.

Останні обстріли України

Вранці армія РФ вдарила по Запоріжжю і знеструмила кілька тисяч абонентів. Без світла залишаються 7500 абонентів. Ремонтні бригади чекають можливості розпочати роботи

Також сьогодні росіяни атакували дронами Київ. Протиповітряна оборона працювала по цілях, але уламок ворожого БпЛА впав у центрі столиці. На щастя, обійшлося без постраждалих. 

Запоріжжя обстріли війна в Україні
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

