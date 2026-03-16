Росія вдарила по Запоріжжю і знеструмила кілька тисяч абонентів

Росія вдарила по Запоріжжю і знеструмила кілька тисяч абонентів

Ua ru
Дата публікації: 16 березня 2026 07:34
Росія вдарила по Запоріжжю і знеструмила кілька тисяч абонентів
Людині надають медичну допомогу після удару РФ по Запоріжжю. Фото: REUTERS/Stringer

Росія здійснила удар по Запоріжжю вранці, 16 березня. Відомо про масштабну пожежу та проблеми з електропостачанням.

Про це пише Новини.LIVE посилаючись на повідомлення голови Запорізької ОВА Івана Федорова. 

Реклама
Відомо, що зараз у Запоріжжі понад 7500 абонентів залишилися без світла. Ремонтні бригади чекають можливості розпочати роботи. Коли саме вдасться повернути світло всім споживачам, поки не уточнюється.

Росія вдарила по Запоріжжю 16 березня
Повідомлення Івана Федорова про атаку. Фото: скриншот

Також у Запоріжжі тривала повітряна тривога, яку оголосили о 05:44.

Карта повітряних тривог в Україні 16 березня станом на 07:25. Фото: скриншот

Запоріжжя та область регулярно опиняється під атаками Росії. Так у суботу, 14 березня, армія РФ завдала удару по житловому кварталу у Запоріжжі.

Також вчора у неділю, 15 березня, Росія вдарила дронами по Запоріжжю, що призвело до масштабної пожежі та пошкоджень.

Анастасія Постоєнко - Редактор стрічки новин
Анастасія Постоєнко
