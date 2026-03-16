Росія вдарила по Запоріжжю і знеструмила кілька тисяч абонентів
Росія здійснила удар по Запоріжжю вранці, 16 березня. Відомо про масштабну пожежу та проблеми з електропостачанням.
Про це пише Новини.LIVE посилаючись на повідомлення голови Запорізької ОВА Івана Федорова.
У Запоріжжі виникли проблеми з електропостачанням після обстрілу
Відомо, що зараз у Запоріжжі понад 7500 абонентів залишилися без світла. Ремонтні бригади чекають можливості розпочати роботи. Коли саме вдасться повернути світло всім споживачам, поки не уточнюється.
Також у Запоріжжі тривала повітряна тривога, яку оголосили о 05:44.
Запоріжжя та область регулярно опиняється під атаками Росії. Так у суботу, 14 березня, армія РФ завдала удару по житловому кварталу у Запоріжжі.
Також вчора у неділю, 15 березня, Росія вдарила дронами по Запоріжжю, що призвело до масштабної пожежі та пошкоджень.
