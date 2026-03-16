Россия ударила по Запорожью и обесточила несколько тысяч абонентов

Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
РФ ударила по Запорожью и обесточила несколько тысяч абонентов

Ua ru
Дата публикации 16 марта 2026 07:34
Человеку оказывают медицинскую помощь после удара РФ по Запорожью. Фото: REUTERS/Stringer

Россия осуществила удар по Запорожью утром, 16 марта. Известно о масштабном пожаре и проблемах с электроснабжением.

Об этом пишет Новини.LIVE ссылаясь на сообщение главы Запорожской ОГА Ивана Федорова.

Известно, что сейчас в Запорожье более 7500 абонентов остались без света. Ремонтные бригады ждут возможности начать работы. Когда именно удастся вернуть свет всем потребителям, пока не уточняется.

Росія вдарила по Запоріжжю 16 березня
Сообщение Ивана Федорова об атаке. Фото: скриншот

Также в Запорожье продолжалась воздушная тревога, которую объявили в 05:44.

Карта воздушных тревог в Украине 16 марта по состоянию на 07:25. Фото: скриншот

Запорожье и область регулярно оказывается под атаками России. Так в субботу, 14 марта, армия РФ нанесла удар по жилому кварталу в Запорожье.

Также вчера в воскресенье, 15 марта, Россия ударила дронами по Запорожью, что привело к масштабному пожару и повреждениям.

Запорожье обстрелы война в Украине Россия
Анастасия Постоенко - Редактор ленты новостей
Автор:
Анастасия Постоенко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации