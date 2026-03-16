Россия ударила по Запорожью и обесточила несколько тысяч абонентов

Человеку оказывают медицинскую помощь после удара РФ по Запорожью. Фото: REUTERS/Stringer

Россия осуществила удар по Запорожью утром, 16 марта. Известно о масштабном пожаре и проблемах с электроснабжением.

Об этом пишет Новини.LIVE ссылаясь на сообщение главы Запорожской ОГА Ивана Федорова.

Известно, что сейчас в Запорожье более 7500 абонентов остались без света. Ремонтные бригады ждут возможности начать работы. Когда именно удастся вернуть свет всем потребителям, пока не уточняется.

Также в Запорожье продолжалась воздушная тревога, которую объявили в 05:44.

Запорожье и область регулярно оказывается под атаками России. Так в субботу, 14 марта, армия РФ нанесла удар по жилому кварталу в Запорожье.

Также вчера в воскресенье, 15 марта, Россия ударила дронами по Запорожью, что привело к масштабному пожару и повреждениям.