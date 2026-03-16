У Запоріжжі через удар РФ пошкоджені будинки і є постраждалі
Російські окупанти пізно ввечері, 15 березня, атакує дронами Запоріжжя. Внаслідок обстрілу були пошкоджені будинки та є інші наслідки.
Як повідомляє Новини.LIVE, про це у соцмережах повідомив глава Запорізької ОВА Іван Федоров.
Перші наслідки атаки РФ по Запоріжжю 15 березня
"Ворог атакує Запоріжжя. Пошкоджені житлові будинки. Сталася пожежа", — йдеться у повідомленні.
Федоров додав, що за передніми даними, у місті є постраждалі. Окрім того, він закликав людей бути в укриттях.
Напередодні наслідків глава ОВА писав, що над регіоном було зафіксовано дрони, лунали вибухи, і у Запоріжжі працювала ППО.
Оновлено о 00:10
Федоров показав нові кадри наслідків атаки.
Нагадаємо, що вдень 14 березня, росіяни атакували авіабомбами житловий квартал Запоріжжя. Внаслідок обстрілу були пошкоджені будинки, загинула людина і ще понад десяток отримали поранення.
Також ми писали, що 11 березня ворог влучив авіабомбою по багатоповерхівці. Внаслідок обстрілу троє жителів Запоріжжя зазнали поранень.
Читайте Новини.LIVE!