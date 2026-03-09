Відео
Україна
Головна Новини дня У Запоріжжі горить будинок після удару РФ

У Запоріжжі горить будинок після удару РФ

Ua ru
Дата публікації: 9 березня 2026 03:00
Обстріл Запоріжжя 9 березня - горить приватний будинок
Пошкоджений будинок та пожежа. Фото: t.me/ivan_fedorov_zp

Російські окупанти в ніч проти 9 березня атакували дронами Запоріжжя. Внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено будинок та виникла пожежа.

Як повідомляє Новини.LIVE, про це пише начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Читайте також:

Перші наслідки удару РФ по Запоріжжю в ніч проти 9 березня

"Ворог завдав удару по Запоріжжю. Пошкоджений приватний будинок. Там виникла пожежа. Попередньо, минулося без постраждалих", — йдеться у повідомленні о 02:54.

За дві години до цього Федоров поінформував, що для Запорізької області існувала загроза застосування безпілотників.

Нагадаємо, нещодавно, в ніч проти 26 лютого, росіяни теж атакували Запоріжжя. Внаслідок ударів дронами сталося багато пожеж, а також були пошкоджені в житлових будинках і торгівельних центрах.

Окрім того, росіяни масовано обстріляли Запоріжжя ввечері 23 лютого. Через ворожу атаку було пошкоджено багато будинків.

пожежа Запоріжжя обстріли дрон Шахід-136 війна в Україні Росія
Ткач Едуард - редактор
Автор:
Ткач Едуард
