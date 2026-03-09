Обстріл Запоріжжя 9 березня - горить приватний будинок

Пошкоджений будинок та пожежа. Фото: t.me/ivan_fedorov_zp

Російські окупанти в ніч проти 9 березня атакували дронами Запоріжжя. Внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено будинок та виникла пожежа.

Як повідомляє Новини.LIVE, про це пише начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

"Ворог завдав удару по Запоріжжю. Пошкоджений приватний будинок. Там виникла пожежа. Попередньо, минулося без постраждалих", — йдеться у повідомленні о 02:54.

За дві години до цього Федоров поінформував, що для Запорізької області існувала загроза застосування безпілотників.

Нагадаємо, нещодавно, в ніч проти 26 лютого, росіяни теж атакували Запоріжжя. Внаслідок ударів дронами сталося багато пожеж, а також були пошкоджені в житлових будинках і торгівельних центрах.

Окрім того, росіяни масовано обстріляли Запоріжжя ввечері 23 лютого. Через ворожу атаку було пошкоджено багато будинків.