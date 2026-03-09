Обстріл Запоріжжя 9 березня - горить приватний будинок

У Запоріжжі горить будинок після удару РФ
Російські окупанти в ніч проти 9 березня атакували дронами Запоріжжя. Внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено будинок та виникла пожежа.
Як повідомляє Новини.LIVE, про це пише начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.
Перші наслідки удару РФ по Запоріжжю в ніч проти 9 березня
"Ворог завдав удару по Запоріжжю. Пошкоджений приватний будинок. Там виникла пожежа. Попередньо, минулося без постраждалих", — йдеться у повідомленні о 02:54.
За дві години до цього Федоров поінформував, що для Запорізької області існувала загроза застосування безпілотників.
Нагадаємо, нещодавно, в ніч проти 26 лютого, росіяни теж атакували Запоріжжя. Внаслідок ударів дронами сталося багато пожеж, а також були пошкоджені в житлових будинках і торгівельних центрах.
Окрім того, росіяни масовано обстріляли Запоріжжя ввечері 23 лютого. Через ворожу атаку було пошкоджено багато будинків.
