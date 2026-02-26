Спасатели ликвидируют последствия обстрела Запорожья беспилотниками

Пожежа в багатоповерхівці. Фото: ДСНС України

У Запоріжжі внаслідок атаки російських безпілотників постраждала одна людина. Рятувальники працюють одразу на п’яти локаціях, де зафіксували пожежі та руйнування в житлових будинках і торговельних об'єктах.

Про це пише Новини.LIVE, посилаючись на дані ДСНС Запоріжжя.

Реклама

Читайте також:

В Запоріжжі виникли масштабні пожежі через атаки

За наданою інформацією, в одній із дев'ятиповерхівок вогонь охопив квартири на 7 та 8 поверхах. В іншому багатоквартирному будинку після влучання пошкоджено квартири, балкони та скління, однак загоряння там не було.

Пожежа в житловій квартирі. Фото: ДСНС Запоріжжя

Окремо рятувальники повідомили про пожежу в торговельному центрі, де полум'я охопило площу 60 кв. м. Також у місті зафіксували пошкодження приватного будинку. Крім того, ще одне влучання призвело до руйнування даху іншого торговельного центру.

Надзвичайники наголосили, що продовжують гасіння пожеж, обстежують пошкоджені будівлі, шукають можливих постраждалих і надають допомогу на місцях.

Відомо, що в місті пошкоджено 19 багатоповерхівок, чотири приватні оселі та нежитлові приміщення. Також виникли проблема з теплопостачанням — без опалення понад 500 будинків.

Зазначимо, що Запоріжжя регулярно перебуває під атаками російських військ. Кілька днів тому через обстріл виникла пожежа та руйнування.