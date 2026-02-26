Последствия атаки на Запорожье — повреждены многоэтажки и ТЦ

Пожар в многоэтажке. Фото: ГСЧС Украины

Россияне атаковали Запорожье дронами, травмировав одного человека и вызвав несколько очагов возгорания и повреждений, в частности в многоэтажках и торговых центрах, сообщили спасатели.

Об этом пишет Новини.LIVE, ссылаясь на данные ГСЧС Запорожья.

По предоставленной информации, в одной из девятиэтажек огонь охватил квартиры на 7 и 8 этажах. В другом многоквартирном доме после попадания повреждены квартиры, балконы и остекление, однако возгорания там не было.

Пожар в жилой квартире. Фото: ГСЧС Запорожья

Отдельно спасатели сообщили о пожаре в торговом центре, где пламя охватило площадь 60 кв. м. Также в городе зафиксировали повреждения частного дома. Кроме того, еще одно попадание привело к разрушению крыши другого торгового центра.

Чрезвычайники отметили, что продолжают тушение пожаров, обследуют поврежденные здания, ищут возможных пострадавших и оказывают помощь на местах.

Известно, что в городе повреждены 19 многоэтажек, четыре частных дома и нежилые помещения. Также возникли проблема с теплоснабжением — без отопления более 500 домов.

Отметим, что Запорожье регулярно находится под атаками российских войск. Несколько дней назад из-за обстрела возник пожар и разрушения.