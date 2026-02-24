Відео
Головна Новини дня Пошкоджені висотки та постраждали люди — все про нічний обстріл Запоріжжя

Пошкоджені висотки та постраждали люди — все про нічний обстріл Запоріжжя

Ua ru
Дата публікації: 24 лютого 2026 02:10
Обстріл Запоріжжя 23 лютого - пошкоджені будинки, серед постраждалих дитина
Пошкоджені авто та будинок у Запоріжжі. Фото: t.me/ivan_fedorov_zp

Росіяни пізно ввечері, 23 лютого, здійснили масований обстріл Запоріжжя. Внаслідок дронової атаки у місті багато пошкоджених будинків, сталася пожежа, а серед постраждалих є дитина.

Про це Новини.LIVE повідомляє з посиланням на заяву глави Запорізької обласної військової адміністрації Івана Федорова.

Читайте також:

Наслідки обстрілу Запоріжжя пізно ввечері 23 лютого

За словами Федорова, ворог завдав по місту щонайменше 8 ударів. Внаслідок обстрілу російські безпілотники пошкодили багатоповерхівки, нежитлові будівлі та об'єкти інфраструктури. Наразі комунальники вже розпочали роботи з ліквідації наслідків.

Паралельно у ДСНС теж розповіли деталі, зазначивши, що обстріл був з 23:10 до 23:45. Через ворожу атаку кількість постраждалих зросла з трьох до п'яти, причому серед них одна дитина.

"За однією адресою сталося влучання у виробничу будівлю поруч із дев’ятиповерхівкою. Рятувальники ліквідовують займання на площі 200 кв. м. Також пошкоджено розташовані поблизу будинки", — йдеться у повідомленні.

Окрім того, на іншій локації зафіксовано влучання по відкритій місцевості неподалік від житлових масивів. Пошкоджень зазнали п’ять п’ятиповерхівок та автомобілі, припарковані у дворі.

Нагадаємо, що минулої ночі ворог теж теж завдав удару по Запоріжжю. Внаслідок обстрілу одна людина загинула і ще одна постраждала.

Окрім того, в ніч з 21 проти 22 лютого окупанти атакували Запорізьку область. Через ворожу атаку було пошкоджено житло, автівки та об'єкти інфраструктури.

пожежа Запоріжжя обстріли Іван Федоров війна в Україні руйнування
Ткач Едуард - редактор
Автор:
Ткач Едуард
