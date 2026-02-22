Відео
Росіяни атакували Запорізьку область — є загиблі та руйнування

Росіяни атакували Запорізьку область — є загиблі та руйнування

Ua ru
Дата публікації: 22 лютого 2026 10:11
Росіяни обстріляли Запорізьку область — є загиблі
Наслідки атаки РФ на Запорізьку область. Фото: ОВА

Протягом доби російські війська атакували Запорізьку область. Внаслідок ворожого обстрілу загинуло двоє цивільних.

Про це інформує Новини.LIVE із посиланням на очільника Запорізької ОВА Івана Федорова.

Читайте також:

Росіяни обстріляли Запорізьку область — які наслідки

За даними глави ОВА, дві людини загинули внаслідок ворожих атак по Пологівському району.

Упродовж доби окупанти завдали 596 ударів по 41 населеному пункту Запорізької області.

Окупанти здійснили 21 авіаційний удар по Комишувасі, Новоолександрівці, Юліївці, Шевченківському, Таврійському, Любицькому, Розівці, Барвинівці, Залізничному, Гуляйпільському, Мирному, Лугівському, Долинці, Новоукраїнці, Чарівному, Гіркому та Верхній Терсі.

Крім того, 313 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували: Кушугум, Новомиколаївку, Софіївку, Любимівку, Михайлівку, Михайло-Лукашеве, Степногірськ, Приморське, Степове, Малі Щербаки, Гуляйполе, Оріхів, Залізничне, Павлівку, Щербаки, Новоданилівку, Новоандріївку, Малу Токмачку, Чарівне, Білогір’я, Дорожнянку, Зелене, Варварівку, Добропілля та Прилуки.

Ще чотири обстріли з РСЗВ завдано по території Залізничного, Святопетрівки та Новоданилівки.

Також 258 артилерійських ударів російські війська завдали по території Степногірська, Приморського, Степового, Малих Щербаків, Гуляйполя, Залізничного, Щербаків, Новоданилівки, Новоандріївки, Малої Токмачки, Чарівного, Білогір’я, Дорожнянки, Зеленого, Варварівки, Добропілля та Прилук.

Загалом надійшло 73 повідомлення про пошкодження житла, автівок та об'єктів інфраструктури.

Росіяни продовжують атакувати Україну — деталі

У ніч проти 22 лютого російські війська вкотре завдали масованого удару по Києву. Лунали потужні вибухи. На столицю летіли балістика та дрони.

Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що внаслідок атаки РФ на Київ та Київську область 22 лютого, з передмістя столиці до лікарень Києва госпіталізували двох постраждалих — жінку та дитину.

Своєю чергою, в Київській ОВА поінформували, що внаслідок ворожих ударів дронами та ракетами по Київщині є постраждалі серед цивільного населення.

Автор:
Євтушенко Аліна
Автор:
Євтушенко Аліна
