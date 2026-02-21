Росіяни обстріляли Запорізьку область — є поранені

Наслідки атаки РФ на Запорізьку область. Фото: Запорізька ОВА

Протягом доби російські окупанти завдали масованих ударів по Запоріжжю та області. Внаслідок ворожих атак є поранені, також зафіксовано пошкодження житла, автівок та об'єктів інфраструктури.

Про це інформує Новини.LIVE із посиланням на очільника ОВА Івана Федорова.

Атака РФ на Запоріжжя та область — які наслідки

За даними Федорова, семеро людей дістали поранень внаслідок ворожих ударів по Запоріжжю, Запорізькому та Пологівському районах.

Упродовж доби окупанти завдали 679 ударів по 36 населеним пунктам Запорізької області.

Крім того, російські війська здійснили 23 авіаційних удари по Комишувасі, Юліївці, Залізничному, Гуляйпільському, Воздвижівці, Рівному, Чарівному, Гіркому, Верхній Терсі, Любицькому та Копанях.

Також 364 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували: Запоріжжя, Комишуваху, Велику Комишуватку, Зарічне, Трудове, Новомиколаївку, Кушугум, Новооленівку, Барвінівку, Степногірськ, Приморське, Степове, Павлівку, Гуляйполе, Залізничне, Щербаки, Малі Щербаки, Новоданилівку, Новоандріївку, Малу Токмачку, Чарівне, Білогір’я, Дорожнянку, Зелене, Варварівку, Добропілля, Прилуки та Васинівку.

Ще 3 обстріли з РСЗВ завдано по території Залізничного, Малих Щербаків та Новоданилівки.

Крім того, 289 артилерійських ударів окупанти завдали по території Степногірська, Приморського, Степового, Щербаків, Малих Щербаків, Новоданилівки, Новоандріївки, Малої Токмачки, Чарівного, Білогір’я, Дорожнянки, Зеленого, Варварівки, Добропілля та Прилук.

Очільник ОВА зазначив, що надійшло 142 повідомлення про пошкодження житла, автівок та об'єктів інфраструктури.

Скриншот повідомлення Федорова/Telegram

Росіяни продовжують обстрілювати Україну — що відомо

У ніч проти 21 лютого окупанти дронами атакували Одесу. Внаслідок обстрілу постраждав чоловік, також пошкоджено інфраструктуру міста.

Також цієї вночі в Одесі було чути потужні вибухи. Російські дрони пробиралися з Чорного моря в напрямку Чорноморська та Одеси.

У п'ятницю, 20 лютого, російські загарбники ракетами, дронами та керованими авіаційними бомбами атакували Харків і Харківську область. Зафіксовано руйнування, є постраждалі.