Главная Новости дня Россияне обстреляли Запорожскую область — какие последствия

Россияне обстреляли Запорожскую область — какие последствия

Ua ru
Дата публикации 21 февраля 2026 08:55
Россияне атаковали Запорожскую область — какие последствия
Последствия атаки РФ на Запорожскую область. Фото: Запорожская ОВА

За прошедшие сутки российские войска осуществили массированные обстрелы Запорожья и населенных пунктов области. В результате атак есть раненые, повреждены жилые дома, автомобили и объекты инфраструктуры.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на главу ОВА Ивана Федорова.

Читайте также:

Атака РФ на Запорожье и область — какие последствия

По данным Федорова, семь человек получили ранения в результате вражеских ударов по Запорожью, Запорожскому и Пологовскому районам.

В течение суток оккупанты нанесли 679 ударов по 36 населенным пунктам Запорожской области.

Кроме того, российские войска совершили 23 авиационных удара по Камышевахе, Юлиевке, Железнодорожном, Гуляйпольском, Воздвижевке, Ровно, Волшебном, Горьком, Верхней Терсе, Любицком и Копанях.

Также 364 БпЛА различной модификации (преимущественно FPV) атаковали: Запорожье, Камышеваху, Большую Камышеватку, Заречное, Трудовое, Новониколаевку, Кушугум, Новооленевку, Барвиновку, Степногорск, Приморское, Степное, Павловку, Гуляйполе, Железнодорожное, Щербаки, Малые Щербаки, Новоданиловку, Новоандреевку, Малую Токмачку, Волшебное, Белогорьея, Дорожнянку, Зеленое, Варваровку, Доброполье, Прилуки и Васильевку.

Еще 3 обстрела из РСЗО нанесены по территории Железнодорожного, Малых Щербаков и Новоданиловки.

Кроме того, 289 артиллерийских ударов оккупанты нанесли по территории Степногорска, Приморского, Степного, Щербаков, Малых Щербаков, Новоданиловки, Новоандреевки, Малой Токмачки, Волшебного, Белогорья, Дорожнянки, Зеленого, Варваровки, Доброполья и Прилук.

Глава ОВА отметил, что поступило 142 сообщения о повреждении жилья, автомобилей и объектов инфраструктуры.

Атака РФ на Запоріжжя 21 лютого
Скриншот сообщения Федорова/Telegram

Россияне продолжают обстреливать Украину — что известно

В ночь на 21 февраля оккупанты дронами атаковали Одессу. В результате обстрела пострадал человек, также повреждена инфраструктура города.

Также этой ночью в Одессе были слышны мощные взрывы. Российские дроны пробирались из Черного моря в направлении Черноморска и Одессы.

В пятницу, 20 февраля, российские захватчики ракетами, дронами и управляемыми авиационными бомбами атаковали Харьков и Харьковскую область. Зафиксированы разрушения, есть пострадавшие.

Запорожье Запорожская область обстрелы Иван Федоров война в Украине атака
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
