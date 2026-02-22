Обстрел Запорожской области — есть погибшие

Последствия атаки РФ на Запорожскую область. Фото: ОВА

В течение суток российские войска нанесли удары по Запорожской области. В результате обстрела погибли двое мирных жителей.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на главу Запорожской ОВА Ивана Федорова.

По данным главы ОВА, два человека погибли в результате вражеских атак по Пологовскому району.

В течение суток оккупанты нанесли 596 ударов по 41 населенному пункту Запорожской области.

Оккупанты совершили 21 авиационный удар по Камышевахе, Новоалександровке, Юлиевке, Шевченковском, Таврическом, Любицком, Розовке, Барвиновке, Железнодорожном, Гуляйпольском, Мирном, Луговском, Долинке, Новоукраинке, Волшебном, Горьком и Верхней Терсе.

Кроме того, 313 БпЛА различной модификации (преимущественно FPV) атаковали: Кушугум, Новониколаевку, Софиевку, Любимовку, Михайловку, Михайло-Лукашево, Степногорск, Приморское, Степное, Малые Щербаки, Гуляйполе, Орехов, Железнодорожное, Павловку, Щербаки, Новоданиловку, Новоандреевку, Малую Токмачку, Чаривне, Белогорье, Дорожнянку, Зеленое, Варваровку, Доброполье и Прилуки.

Еще четыре обстрела из РСЗО нанесены по территории Железнодорожного, Святопетровки и Новоданиловки.

Также 258 артиллерийских ударов российские войска нанесли по территории Степногорска, Приморского, Степного, Малых Щербаков, Гуляйполя, Железнодорожного, Щербаков, Новоданиловки, Новоандреевки, Малой Токмачки, Волшебного, Белогорья, Дорожнянки, Зеленого, Варваровки, Доброполья и Прилук.

Всего поступило 73 сообщения о повреждении жилья, автомобилей и объектов инфраструктуры.

Россияне продолжают атаковать Украину — детали

В ночь на 22 февраля российские войска в очередной раз нанесли массированный удар по Киеву. Раздавались мощные взрывы. На столицу летели баллистика и дроны.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в результате атаки РФ на Киев и Киевскую область 22 февраля, из пригорода столицы в больницы Киева госпитализировали двух пострадавших — женщину и ребенка.

В свою очередь, в Киевской ОВА проинформировали, что в результате вражеских ударов дронами и ракетами по Киевской области есть пострадавшие среди гражданского населения.