Обстрел Запорожья 23 февраля - повреждены дома, среди пострадавших ребенок

Ночной обстрел Запорожья — повреждены высотки и пострадали люди
Россияне поздно вечером, 23 февраля, осуществили массированный обстрел Запорожья. В результате дроновой атаки в городе много поврежденных домов, произошел пожар, а среди пострадавших есть ребенок.
Об этом Новости.LIVE сообщает со ссылкой на заявление главы Запорожской областной военной администрации Ивана Федорова.
Последствия обстрела Запорожья поздно вечером 23 февраля
По словам Федорова, враг нанес по городу не менее 8 ударов. В результате обстрела российские беспилотники повредили многоэтажки, нежилые здания и объекты инфраструктуры. Сейчас коммунальщики уже начали работы по ликвидации последствий.
Параллельно в ГСЧС тоже рассказали детали, отметив, что обстрел был с 23:10 до 23:45. Из-за вражеской атаки количество пострадавших возросло с трех до пяти, причем среди них один ребенок.
"По одному адресу произошло попадание в производственное здание рядом с девятиэтажкой. Спасатели ликвидируют возгорание на площади 200 кв. м. Также повреждены расположенные поблизости дома", - говорится в сообщении.
Кроме того, на другой локации зафиксировано попадание по открытой местности неподалеку от жилых массивов. Повреждения получили пять пятиэтажек и автомобили, припаркованные во дворе.
Новость дополняется...
