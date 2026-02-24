Видео
Главная Новости дня Ночной обстрел Запорожья — повреждены высотки и пострадали люди

Дата публикации 24 февраля 2026 02:10
Обстрел Запорожья 23 февраля - повреждены дома, среди пострадавших ребенок
Повреждены авто и дом в Запорожье. Фото: t.me/ivan_fedorov_zp

Россияне поздно вечером, 23 февраля, осуществили массированный обстрел Запорожья. В результате дроновой атаки в городе много поврежденных домов, произошел пожар, а среди пострадавших есть ребенок.

Об этом Новости.LIVE сообщает со ссылкой на заявление главы Запорожской областной военной администрации Ивана Федорова.

Читайте также:

Последствия обстрела Запорожья поздно вечером 23 февраля

По словам Федорова, враг нанес по городу не менее 8 ударов. В результате обстрела российские беспилотники повредили многоэтажки, нежилые здания и объекты инфраструктуры. Сейчас коммунальщики уже начали работы по ликвидации последствий.

Параллельно в ГСЧС тоже рассказали детали, отметив, что обстрел был с 23:10 до 23:45. Из-за вражеской атаки количество пострадавших возросло с трех до пяти, причем среди них один ребенок.

"По одному адресу произошло попадание в производственное здание рядом с девятиэтажкой. Спасатели ликвидируют возгорание на площади 200 кв. м. Также повреждены расположенные поблизости дома", - говорится в сообщении.

Кроме того, на другой локации зафиксировано попадание по открытой местности неподалеку от жилых массивов. Повреждения получили пять пятиэтажек и автомобили, припаркованные во дворе.

Новость дополняется...

Ткач Эдуард - редактор
Автор:
Ткач Эдуард
