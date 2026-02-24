Обстріл Запоріжжя 24 лютого - сталася пожежа та постраждали люди

Наслідки атаки РФ по Запоріжжю. Фото: t.me/ivan_fedorov_zp

Росіяни в ніч з 23 проти 24 лютого масовано атакували Запоріжжя дронами. В області неодноразово лунали вибухи, а в обласному центрі вже є перші наслідки.

Про це Новини.LIVE повідомляє з посиланням на Telegram глави Запорізької ОВА Івана Федорова.

Перші наслідки атаки РФ по Запоріжжю в ніч проти 24 лютого

За словами Федорова, наразі у Запоріжжі фіксується пожежа, є дані про постраждалих, в водночас атака досі продовжується.

"Попередньо є поранені, виникла пожежа — ворог атакує Запоріжжя безпілотниками. Атака продовжується, перебувайте в безпечних місцях", — інформує глава обласної військової адміністрації.

Оновлено о 00:19

Федоров уточнив, що внаслідок атаки три людини, включаючи дитину, були поранені. Окрім того, вибуховою хвилею та уламками був пошкоджений багатоквартирний будинок і зафіксовано пошкодження об'єкту інфраструктури.

"Ворог завдав по Запоріжжю понад 6 ударів. Один із них — по інфраструктурі міста. Сталося займання. Ворожа атака на область триває. Бережіть себе та близьких", — додав він.

Нагадаємо, що в ніч проти 23 лютого окупанти теж завдали удару по Запоріжжю. Внаслідок атаки одна людина загинула і ще одна постраждала.

Також ми писали, що з 21 проти 22 лютого росіяни теж атакували Запорізьку область. Через ворожий обстріл було пошкоджено житло, автівки та об'єкти інфраструктури.