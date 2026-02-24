Видео
Россия ударила по Запорожью — поврежден дом и есть пострадавшие

Россия ударила по Запорожью — поврежден дом и есть пострадавшие

Ua ru
Дата публикации 24 февраля 2026 00:16
Запорожья под ударом 24 февраля - поврежден дом и пострадали люди
Последствия атаки РФ по Запорожью. Фото: t.me/ivan_fedorov_zp

Российские оккупанті атаковали Запорожье дронами в ночь с 23 на 24 февраля. Жители региона неоднократно слышали взрывы, а в областном центре уже есть первые последствия. 

Об этом Новини.LIVE сообщает со ссылкой на Telegram главы Запорожской ОГА Ивана Федорова.

Читайте также:

Первые последствия атаки РФ по Запорожью в ночь на 24 февраля

По словам Федорова, сейчас в Запорожье фиксируется пожар, есть данные о пострадавших, в то же время атака до сих пор продолжается.

"Предварительно есть раненые, возник пожар — враг атакует Запорожье беспилотниками. Атака продолжается, находитесь в безопасных местах", — информирует глава областной военной администрации.

Обновлено в 00:19

Федоров уточнил, что в результате атаки три человека, включая ребенка, были ранены. Кроме того, взрывной волной и обломками был поврежден многоквартирный дом и зафиксировано повреждение объекта инфраструктуры.

"Враг нанес по Запорожью более 6 ударов. Один из них — по инфраструктуре города. Произошло возгорание. Вражеская атака на область продолжается. Берегите себя и близких", — добавил он.

Напомним, что в ночь на 23 февраля оккупанты тоже нанесли удар по Запорожью. В результате атаки один человек погиб и еще один пострадал.

Также мы писали, что с 21 на 22 февраля россияне тоже атаковали Запорожскую область. Из-за вражеского обстрела было повреждено жилье, машины и объекты инфраструктуры.

 

 

Ткач Эдуард - редактор
Автор:
Ткач Эдуард
