Обстрел Запорожья 9 марта - горит частный дом

Российские оккупанты в ночь на 9 марта атаковали дронами Запорожье. В результате вражеского обстрела поврежден дом и возник пожар.

Как сообщает Новини.LIVE, об этом пишет начальник Запорожской ОВА Иван Федоров.

"Враг нанес удар по Запорожью. Поврежден частный дом. Там возник пожар. Предварительно, обошлось без пострадавших", — говорится в сообщении в 02:54.

За два часа до этого Федоров проинформировал, что для Запорожской области существовала угроза применения беспилотников.

Напомним, недавно, в ночь на 26 февраля, россияне тоже атаковали Запорожье. Вследствие ударов дронами произошло много пожаров, а также были повреждены в жилых домах и торговых центрах.

Кроме того, россияне массированно обстреляли Запорожье вечером 23 февраля. Из-за вражеской атаки было повреждено много домов.