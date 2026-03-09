Обстрел Запорожья 9 марта - горит частный дом

В Запорожье горит дом после удара РФ
Российские оккупанты в ночь на 9 марта атаковали дронами Запорожье. В результате вражеского обстрела поврежден дом и возник пожар.
Как сообщает Новини.LIVE, об этом пишет начальник Запорожской ОВА Иван Федоров.
Первые последствия удара РФ по Запорожью в ночь на 9 марта
"Враг нанес удар по Запорожью. Поврежден частный дом. Там возник пожар. Предварительно, обошлось без пострадавших", — говорится в сообщении в 02:54.
За два часа до этого Федоров проинформировал, что для Запорожской области существовала угроза применения беспилотников.
Напомним, недавно, в ночь на 26 февраля, россияне тоже атаковали Запорожье. Вследствие ударов дронами произошло много пожаров, а также были повреждены в жилых домах и торговых центрах.
Кроме того, россияне массированно обстреляли Запорожье вечером 23 февраля. Из-за вражеской атаки было повреждено много домов.
