В Запорожье из-за удара РФ повреждены дома и есть пострадавшие
Российские оккупанты поздно вечером, 15 марта, атакует дронами Запорожье. В результате обстрела были повреждены дома и есть другие последствия.
Как сообщает Новини.LIVE, об этом в соцсетях сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров.
Первые последствия атаки РФ по Запорожью 15 марта
"Враг атакует Запорожье. Повреждены жилые дома. Произошел пожар", — говорится в сообщении.
Федоров добавил, что по предварительным данным, в городе есть пострадавшие. Кроме того, он призвал людей быть в укрытиях.
Накануне последствий глава ОВА писал, что над регионом были зафиксированы дроны, раздавались взрывы, и в Запорожье работала ПВО.
Обновлено в 00:10
Федоров показал новые кадры последствий атаки.
Напомним, что днем 14 марта, россияне атаковали авиабомбами жилой квартал Запорожья. В результате обстрела были повреждены дома, погиб человек и еще более десятка получили ранения.
Также мы писали, что 11 марта враг попал авиабомбой по многоэтажке. В результате обстрела трое жителей Запорожья получили ранения.
