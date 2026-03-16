В Запорожье из-за удара РФ повреждены дома и есть пострадавшие

Российские оккупанты поздно вечером, 15 марта, атакует дронами Запорожье. В результате обстрела были повреждены дома и есть другие последствия.

Как сообщает Новини.LIVE, об этом в соцсетях сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров.

"Враг атакует Запорожье. Повреждены жилые дома. Произошел пожар", — говорится в сообщении.

Федоров добавил, что по предварительным данным, в городе есть пострадавшие. Кроме того, он призвал людей быть в укрытиях.

Накануне последствий глава ОВА писал, что над регионом были зафиксированы дроны, раздавались взрывы, и в Запорожье работала ПВО.

Обновлено в 00:10

Федоров показал новые кадры последствий атаки.

Напомним, что днем 14 марта, россияне атаковали авиабомбами жилой квартал Запорожья. В результате обстрела были повреждены дома, погиб человек и еще более десятка получили ранения.

Также мы писали, что 11 марта враг попал авиабомбой по многоэтажке. В результате обстрела трое жителей Запорожья получили ранения.