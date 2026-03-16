В Запорожье после атаки РФ из-под завалов достали людей

В Запорожье после атаки РФ из-под завалов достали людей

Дата публикации 16 марта 2026 11:45
В Запорожье после атаки РФ из-под завалов достали людей
Последствия удара по Запорожью. Фото: Запорожская ОВА

Российские войска 16 марта атаковали частный сектор в одном из жилых кварталов Запорожья. В результате обстрелов погибла одна женщина. Спасатели достали из-под завалов еще два человека, которым медики оказывают помощь.

Как сообщает Новини.LIVE, об этом рассказал глава Запорожской ОВА Иван Федоров.

Реклама
Читайте также:

Обстрел Запорожья 16 марта

Федоров рассказал, что из-за вражеских обстрелов погибла одна женщина. Также под завалами находились 16-летняя девочка и женщина, которая имеет инвалидность. В общем, известно о трех раненых.

"Уже трое раненых из-за вражеской атаки: количество пострадавших возросло. Сейчас все травмированные находятся под наблюдением врачей", — сказал глава ОВА.

Известно, что российские войска повреждены жилые дома, там выбиты окна, разрушены кровли и фасады.

Последние обстрелы Украины

Утром армия РФ ударила по Запорожью и обесточила несколько тысяч абонентов. Без света остаются 7500 абонентов. Ремонтные бригады ждут возможности начать работы

Также сегодня россияне атаковали дронами Киев. Противовоздушная оборона работала по целям, но обломок вражеского БпЛА упал в центре столицы. К счастью, обошлось без пострадавших.

Запорожье обстрелы война в Украине
Карина Приходько - Редактор
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

