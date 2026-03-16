Игнат заявил, что утренняя атака России была нетипичной

Игнат заявил, что утренняя атака России была нетипичной

Дата публикации 16 марта 2026 14:53
Начальник управления коммуникаций ВС ВСУ Юрий Игнат. Фото: Армия Inform

Российские войска совершили атаку на Киев и область утром 16 марта. На столицу летели около 30 ударных дронов. Они имели каналы связи и россияне могли ими управлять в полете.

Как сообщает Новини.LIVE, об этом рассказал начальник управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире "Мы-Украина".

Игнат рассказал, что часть из 30 беспилотников, которые летели на Киевщину, была оборудована mesh-сетями и другими системами управления. По его словам, это позволяло врагу управлять ими во время полета.

В то же время почти все цели удалось сбить. В центре Киева обнаружили обломки — их еще будут идентифицировать специалисты.

"Около 30 дронов различных типов были направлены на Киевщину. Из не очень хороших новостей — то, что эти дроны имеют каналы связи: mesh-сети и другие каналы связи, враг может ими управлять. Из лучших новостей — то, что они почти все были сбиты. Мы видели, что и в центре столицы обломки нашли — их будут идентифицировать", — отметил начальник управления коммуникаций Воздушных сил.

Он добавил, что россияне модернизируют беспилотники, делая их менее заметными и более сложными для подавления средствами РЭБ.

Отметим, этой ночью российские войска выпустили на Украину 211 дронов. Воздушные силы обезвредили 194 из них. По их данным целью были Одесская, Запорожская и Киевская области.

Так, в Харькове после ударов российских БпЛА есть пострадавший. Армия РФ ударила по Шевченковскому району города. Также повреждениям подверглась транспортная инфраструктура.

обстрелы война в Украине Юрий Игнат Воздушные Силы ВСУ
