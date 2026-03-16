Воздушные силы сбили 194 дрона РФ: враг целился на три региона

Мобильная группа ПВО. Фото: Генштаб ВСУ

Российские войска атаковали Украину ударными дронами в ночь на 16 марта. Враг выпустил 211 беспилотников на украинские города. Главной целью были Одесская, Запорожская и Киевская области.

Как сообщает Новини.LIVE, об этом рассказали в Воздушных силах ВСУ.

Обстрелы Украины 16 марта

По данным Воздушных сил, этой ночью армия РФ запустила по Украине ударные БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и беспилотники других типов. Запуски осуществлялись с направлений: Орел, Курск, Брянск, Миллерово, Приморско-Ахтарск (территория РФ) и Гвардейское (ВОТ АР Крым).

Отмечается, что это была нетипичная вражеская атака с применением ударных дронов различных типов в направлении Киевщины. Основные направления удара — Одесская, Запорожская и Киевская области.

"Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины", — говорится в сообщении.

Результаты работы ПВО. Фото: Воздушные силы ВСУ

По состоянию на 11:00 противовоздушная оборона сбила 194 вражеских дрона различных типов на севере, юге и востоке страны. Несмотря на это есть попадание 16 ударных БпЛА на 10 локациях, а также падение сбитых обломков на 11 локациях.

Отметим, 16 марта в Киеве работала противовоздушная оборона во время атаки РФ. Обломки вражеского дрона упали прямо в центре города. К счастью, обошлось без жертв.

Кроме того, оккупанты ударили по жилым домам в Запорожье. Спасатели доставали из-под завалов людей. Известно о трех раненых и одной погибшей.