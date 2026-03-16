Повітряні сили збили 194 дрони РФ: ворог цілився на три регіони

Мобільна група ППО.

Російські війська атакували Україну ударними дронами у ніч проти 16 березня. Ворог випустив 211 безпілотників на українські міста. Головною ціллю були Одеська, Запорізька та Київська області.

Як повідомляє Новини.LIVE, про це розповіли у Повітряних силах ЗСУ.

За даними Повітряних сил, цієї ночі армія РФ запустила по Україні ударні БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотники інших типів. Запусти здійснювалися з напрямків: Орел, Курськ, Брянськ, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ (територія РФ) та Гвардійське (ТОТ АР Крим).

Зазначається, що це була нетипова ворожа атака із застосуванням ударних дронів різних типів у напрямку Київщини. Основні напрямку удару — Одеська, Запорізька та Київська області.

"Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України", — йдеться у повідомленні.

Результати роботи ППО. Фото: Повітряні сили ЗСУ

Станом на 11:00 протиповітряна оборона збила 194 ворожі дрони різних типів на півночі, півдні та сході країни. Попри це є влучання 16 ударних БпЛА на 10 локаціях, а також падіння збитих уламків на 11 локаціях.

Зазначимо, 16 березня у Києві працювала протиповітряна оборона під час атаки РФ. Уламки ворожа дрона впали прямо у центрі міста. На щастя, обійшлося без жертв.

Крім того, окупанти вдарили по житлових будинках в Запоріжжі. Рятувальники діставали з-під завалів людей. Наразі відомо про трьох поранених та одну загиблу.