Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїВійськова економікаПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіТехноГроші ЗСУЖиттяГороскопFashionМандриПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Життя
Кіно
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Повітряні сили збили 194 дрони РФ: ворог цілився на три регіони

Ua ru
Дата публікації: 16 березня 2026 12:58
Мобільна група ППО. Фото: Генштаб ЗСУ

Російські війська атакували Україну ударними дронами у ніч проти 16 березня. Ворог випустив 211 безпілотників на українські міста. Головною ціллю були Одеська, Запорізька та Київська області.

Як повідомляє Новини.LIVE, про це розповіли у Повітряних силах ЗСУ.

Реклама
За даними Повітряних сил, цієї ночі армія РФ запустила по Україні ударні БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотники інших типів. Запусти здійснювалися з напрямків: Орел, Курськ, Брянськ, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ (територія РФ) та Гвардійське (ТОТ АР Крим).

Зазначається, що це була нетипова ворожа атака із застосуванням ударних дронів різних типів у напрямку Київщини. Основні напрямку удару —  Одеська, Запорізька та Київська області.

"Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України", — йдеться у повідомленні. 

РФ атакувала Україну 16 березня
Результати роботи ППО. Фото: Повітряні сили ЗСУ

Станом на 11:00 протиповітряна оборона збила 194 ворожі дрони різних типів на півночі, півдні та сході країни. Попри це є влучання 16 ударних БпЛА на 10 локаціях, а також падіння збитих уламків на 11 локаціях.

Зазначимо, 16 березня у Києві працювала протиповітряна оборона під час атаки РФ. Уламки ворожа дрона впали прямо у центрі міста. На щастя, обійшлося без жертв. 

Крім того, окупанти вдарили по житлових будинках в Запоріжжі. Рятувальники діставали з-під завалів людей. Наразі відомо про трьох поранених та одну загиблу.

обстріли війна в Україні Повітряні сили
Карина Приходько - Редактор
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації