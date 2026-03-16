Головна Новини дня Ігнат заявив, що ранкова атака Росії була нетиповою

Ігнат заявив, що ранкова атака Росії була нетиповою

Дата публікації: 16 березня 2026 14:53
Ігнат заявив, що ранкова атака Росії була нетиповою
Начальник управління комунікацій ПС ЗСУ Юрій Ігнат. Фото: Армія Inform

Російські війська здійснили атаку на Київ та область вранці 16 березня. На столицю летіли близько 30 ударних дронів. Вони мали канали зв'язку і росіяни могли ними керувати в польоті. 

Як повідомляє Новини.LIVE, про це розповів начальник управління комунікацій Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі "Ми-Україна". 

Ігнат розповів, що частина з 30 бепілотників, які летіли на Київщину, була обладнана mesh-мережами та іншими системами керування. За його словами, це дозволяло ворогу управляти ними під час польоту. 

Водночас майже всі цілі вдалося збити. У центрі Києва виявили уламки — їх ще ідентифікуватимуть фахівці.

"Близько 30 дронів різних типів були спрямовані на Київщину. З не дуже хороших новин — те, що ці дрони мають канали зв'язку: mesh-мережі та інші канали зв'язку, ворог може ними керувати. Із кращих новин — те, що вони майже всі були збиті. Ми бачили, що і в центрі столиці уламки знайшли — їх будуть ідентифікувати", — зазначив начальник управління комунікацій Повітряних сил.  

Він додав, що росіяни модернізують безпілотники, роблячи їх менш помітними та складнішими для придушення засобами РЕБ.

Зазначимо, цієї ночі російські війська випустили на Україну 211 дронів. Повітряні сили знешкодили 194 з них. За їхніми даними ціллю були Одеська, Запорізька та Київська області. 

Так, у Харкові після ударів російських БпЛА є постраждалий. Армія РФ вдарила по Шевченківському району міста. Також пошкоджень зазнала транспортна інфраструктура. 

обстріли війна в Україні Юрій Ігнат Повітряні Сили ЗСУ
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
