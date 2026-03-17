ПВО ночью сбила 154 российских беспилотника

Украинский военный сбивает российские дроны. Фото: Facebook/Сумская ОВА

Российские оккупанты в ночь на 17 марта снова атаковали Украину. По областям выпустили 178 ударных БпЛА. Украинская противовоздушная оборона сбила и подавила 154 российских беспилотника.

Новини.LIVE рассказывает об этом со ссылкой на сообщение ВС ВСУ.

Ночная атака на Украину

В ночь на 17 марта россияне выпустили по Украине 178 ударных БпЛА типа "Shahed", "Гербера", "Италмас" и беспилотниками других типов. Били как с территории России, так и временно оккупированного Крыма.

"Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины", — отметили в ВС.

Отчет Воздушных сил ВСУ. Фото: Telegram/ВС ВСУ

По состоянию на 08:00 17 марта известно о сбивании и подавлении противовоздушной обороной 154 вражеских БпЛА.

Зафиксировано попадание 22 российских ударных дронов на 12 локациях. Также подтверждена информация о падении сбитых БпЛА на двух локациях.

Атака до сих пор продолжается. В воздушном пространстве Украины находится еще несколько вражеских БпЛА.

Обстрелы Украины

Россияне 17 марта атаковали Днепропетровскую область. В результате ударов по Синельниковскому, Павлоградскому и Никопольскому районам пострадали два человека.

Известно также об атаке РФ вблизи одного из терминалов логистического оператора в Запорожье. Известно о по меньшей мере восьми пострадавших.

Ранее россияне также атаковали Днепр. В городе повреждены дома, также получил ранения местный житель.