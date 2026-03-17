Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня ПВО ночью сбила 154 российских беспилотника

Ua ru
Дата публикации 17 марта 2026 09:05
Украинский военный сбивает российские дроны. Фото: Facebook/Сумская ОВА

Российские оккупанты в ночь на 17 марта снова атаковали Украину. По областям выпустили 178 ударных БпЛА. Украинская противовоздушная оборона сбила и подавила 154 российских беспилотника.

Новини.LIVE рассказывает об этом со ссылкой на сообщение ВС ВСУ.

Реклама
Ночная атака на Украину

В ночь на 17 марта россияне выпустили по Украине 178 ударных БпЛА типа "Shahed", "Гербера", "Италмас" и беспилотниками других типов. Били как с территории России, так и временно оккупированного Крыма.

"Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины", — отметили в ВС.

Українська протиповітряна оборона вночі 17 березня збила 154 російських безпілотники
Отчет Воздушных сил ВСУ. Фото: Telegram/ВС ВСУ

По состоянию на 08:00 17 марта известно о сбивании и подавлении противовоздушной обороной 154 вражеских БпЛА.

Зафиксировано попадание 22 российских ударных дронов на 12 локациях. Также подтверждена информация о падении сбитых БпЛА на двух локациях.

Атака до сих пор продолжается. В воздушном пространстве Украины находится еще несколько вражеских БпЛА.

Обстрелы Украины

Россияне 17 марта атаковали Днепропетровскую область. В результате ударов по Синельниковскому, Павлоградскому и Никопольскому районам пострадали два человека.

Известно также об атаке РФ вблизи одного из терминалов логистического оператора в Запорожье. Известно о по меньшей мере восьми пострадавших.

Ранее россияне также атаковали Днепр. В городе повреждены дома, также получил ранения местный житель.

Ваша пробная версия Premium закончилась

беспилотники ПВО война в Украине
Ольга Антоновская - редактор ленты новостей
Автор:
Ольга Антоновская
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации