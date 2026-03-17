Трамп заявив, що Путін боїться виключно США

Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп заявив, що глава Кремля Володимир Путін не боїться Європу, чого не сказали про Сполучені Штати Америки. Водночас він похвалився силою армії США в контексті Ірану та розкритикував союзників за відмову допомогти розблокувати Ормузську протоку.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на виступ лідера США на ланчі з членами ради Trump Kennedy Center.

Реклама

Що сказав Трамп про Путіна, НАТО та Україну

Під час свого вступу глава Білого дому наголосив, що НАТО — це і є США, а диктатор РФ у свою чергу боїться армію, яку він (Трамп) побудував під час першої президентської каденції.

"Страхи щодо НАТО, бо НАТО — це ми. Можете запитати у Путіна. Путін нас боїться, він зовсім не боїться Європи. Він боїться США та армію, яку я створив під час першої каденції", — заявив президент США.

Також Трамп додав, що Сполучені Штати захищають країни НАТО, працюють з альянсом щодо України, але водночас додав, що Вашингтону не потрібно це робити, бо Україна знаходиться за тисячі миль від США.

Що сказав Трамп про американську армію, Ормузську протоку та втрати Ірану

Лідер США виступаючи не забув і про інші теми. Він вкотре заявив, що американська армія найсильніша у світі, і що Вашингтону не потрібна допомога від когось.

При цьому Трамп звинуватив Велику Британію у відмові допомогти США в операції проти Ірану. За його словами, Франція, швидше за все, допоможе США з розблокуванням Ормузької протоки, тоді як Лондон — ні.

Він стверджує, США звертались із проханням надіслали до регіону два британські авіаносці, але прем'єр Кір Стармер дав згоду лише тоді, коли "війна фактично закінчилася".

Критика була і на адресу інших країн. Трамп наголосив, що США отримують менше 1% нафти від поставок через Ормузьку протоку, тоді як інші країни - Європа, Китай, Японія та Південна Корея — від 35 до 95%. Тому, за його словами, ці країни повинні допомогти розблокувати протоку.

"Численні країни сказали мені, що вони на шляху до цього. Деякі з них дуже захоплені цим, а деякі ні. Деяким з них ми допомагали багато-багато років… і рівень ентузіазму для мене важливий. Є країни, де ми маємо 45 000 наших солдатів, які захищають їх від небезпеки… Але вони сказали, що воліли не втручатися", — сказав глава Білого дому.

Також Трамп відзвітував про проміжні досягнення операції "Епічна лють", яка направлена проти Ірану. За його словами, наразі відомо про такі результати втрат Тегерану:

7000 уражених цілей;

90% скорочення запусків балістичних ракет;

95% скорочення атак безпілотників;

знищено понад 100 іранських військово-морських кораблів;

знищено повітряні сили та ППО Ірану.

Нагадаємо, що кілька годин тому Дональд Трамп заявив, що поки не буде оголошувати перемогу над Іраном. Водночас він стверджує, що якщо бойові дії припиняться зараз, то Тегерану знадобиться 10 років для відновлення.

Також ми писали, що добою раніше Трамп в інтерв'ю Financial Times пригрозив НАТО "поганим майбутнім", якщо альянс відмовиться допомогти розблокувати Ормузську протоку.