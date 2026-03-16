Трамп пригрозив НАТО "поганим майбутнім", якщо не буде допомоги з Іраном

Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп попередив, що на НАТО чекає "дуже погане" майбутнє, якщо союзники Америки не нададуть допомогу у відкритті Ормузької протоки. Таким чином, він направив прямий сигнал Європі про необхідність приєднається до військових дій США проти Ірану.

Як повідомляє Новини.LIVE, про це американський лідер сказав у короткому інтерв'ю для Financial Times.

Що сказав Трамп про НАТО і не тільки

Після початку операції США, Іран иактияки перекрив Ормузьку протоку, що викликало побоювання з приводу ціни на нафту для світової економіки. Спроби Вашингтона відкрити протоку значною мірою провалилися.

З цієї причини Трамп добою раніше закликав Китай, Францію, Японію, Південну Корею і Велику Британію долучитися до "спільних зусиль" щодо відкриття вузького місця, через яке проходить п'ята частина світових поставок нафти.

Тепер Трамп фактично з погрозою звернувся до партнерів, хоча водночас песимістично оцінює, що союзники США дослухаються до його прохань про допомогу.

"У нас є НАТО. Ми були дуже люб'язні. Ми не зобов'язані були допомагати їм з Україною. Україна знаходиться за тисячі кілометрів від нас... Але ми їм допомогли. Тепер подивимося, чи допоможуть вони нам. Тому що я давно говорив, що ми будемо поруч із ними, але вони не будуть поруч із нами. І я не впевнений, що вони будуть поруч", — заявив президент США.

На запитання про те, яка саме допомога йому потрібна, Трамп сказав, що "будь-яка". Він додав, що союзники мають направити тральщики, яких у Європи набагато більше, ніж у США.

Також американський лідер хоче, щоб "були люди, які збираються нейтралізувати якихось зловмисників, які перебувають уздовж (іранського - Ред.) узбережжя".

Тобто, Трамп натякнув, що йому потрібна допомога європейських спецпризначенців або інших військових для ліквідації іранців, які створюють "проблеми" в Перській затоці за допомогою безпілотників і морських мін. Він наголосив, що оскільки союзники є бенефіціарами у разі відкритої протоки, тоді вони повинні допомагати "підтримувати порядок". В іншому разі на НАТО чекає погане майбутнє.

"Якщо не буде відповіді або відповідь буде негативною, я думаю, це дуже погано позначиться на майбутньому НАТО", — каже президент США.

Крім цього, він сказав, що очікує допомоги Китаю в розблокуванні протоки перед своєю поїздкою в Пекін наприкінці місяця на саміт із Сі Цзіньпіном, яка стане його першою поїздкою до Китаю за другий термін. Ба більше, Трамп допустив перенесення свого візиту в КНР.

"Я думаю, що Китай теж має допомогти, тому що Китай отримує 90% своєї нафти з протоки... Ми хотіли б знати про це заздалегідь. Два тижні — це занадто довго (чекати саміту — Ред.)... Ми можемо відкласти поїздку", — резюмував Трамп, не уточнивши, на який термін може бути перенесено поїздку.

