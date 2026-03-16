Трамп пригрозил НАТО "плохим будущем", если не будет помощи с Ираном

Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп предупредил, что НАТО ждет "очень плохое" будущее, если союзники Америки не окажут помощь в открытии Ормузкого пролива. Таким образом, он направил прямой сигнал Европе о необходимости присоединится к военным действиям США против Ирана.

Как сообщает Новини.LIVE, об этом в американский лидер сказал в коротком интервью для Financial Times.

Что сказал Трамп о НАТО и не только

После начала операции США, Иран ыактияки перекрыл Ормузский пролив, что вызвало опасения по поводу цены на нефть для мировой экономики. Попытки Вашингтона открыть пролив в значительной степени провалились.

По этой причине Трамп сутками ранее призвал Китай, Францию, Японию, Южную Корею и Великобританию присоединиться к "совместным усилиям" по открытию узкого места, через которое проходит пятая часть мировых поставок нефти.

Теперь Трамп фактически с угрозой обратился к партнерам, хотя в то же время пессимистично оценивает, что союзники США прислушаются к его просьбам о помощи.

"У нас есть НАТО. Мы были очень любезны. Мы не обязаны были помогать им с Украиной. Украина находится за тысячи километров от нас... Но мы им помогли. Теперь посмотрим, помогут ли они нам. Потому что я давно говорил, что мы будем рядом с ними, но они не будет рядом с нами. И я не уверен, что они будут рядом", — заявил президент США.

На вопрос о том, какая именно помощь ему нужна, Трамп сказал, что "любая". Он добавил, что союзники должны направить тральщики, которых у Европы гораздо больше, чем у США.

Также американский лидер хочет, чтобы "были люди, которые собираются нейтрализовать каких-нибудь злоумышленников, находящихся вдоль (иранского — Ред.) побережья".

То есть, Трамп намекнул, что ему нужна помощь европейских спецназовцев или других военных для ликвидации иранцев, создающих "проблемы" в Персидском заливе с помощью беспилотников и морских мин. Он подчеркнул, что поскольку союзники являются бенефициара случае открытого пролива, тогда они должны помогать "поддерживать порядок". В ином случае НАТО ждет плохое будущее.

"Если не будет ответа или ответ будет отрицательным, я думаю, это очень плохо скажется на будущем НАТО", — говорит президент США.

Помимо этого он сказал, что ожидает помощи Китая в разблокировке пролива перед своей поездкой в Пекин в конце месяца на саммит с Си Цзиньпином, которая станет его первой поездкой в Китай за второй срок. Более того, Трамп допустил перенос своего визита в КНР.

"Я думаю, что Китай тоже должен помочь, потому что Китай получает 90% своей нефти из пролива... Мы хотели бы знать об этом заранее. Две недели — это слишком долго (ждать саммита — Ред.)... Мы можем отложить поездку", — резюмировал Трамп, не уточнив, на какой срок может быть перенесена поездка.

