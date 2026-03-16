Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Трамп пригрозил НАТО "плохим будущим", если не будет помощи с Ираном

Трамп пригрозил НАТО "плохим будущим", если не будет помощи с Ираном

Ua ru
Дата публикации 16 марта 2026 02:14
Трамп пригрозил НАТО "плохим будущем", если не будет помощи с Ираном
Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп предупредил, что НАТО ждет "очень плохое" будущее, если союзники Америки не окажут помощь в открытии Ормузкого пролива. Таким образом, он направил прямой сигнал Европе о необходимости присоединится к военным действиям США против Ирана.

Как сообщает Новини.LIVE, об этом в американский лидер сказал в коротком интервью для Financial Times.

Реклама
Что сказал Трамп о НАТО и не только

После начала операции США, Иран ыактияки перекрыл Ормузский пролив, что вызвало опасения по поводу цены на нефть для мировой экономики. Попытки Вашингтона открыть пролив в значительной степени провалились.

По этой причине Трамп сутками ранее призвал Китай, Францию, Японию, Южную Корею и Великобританию присоединиться к "совместным усилиям" по открытию узкого места, через которое проходит пятая часть мировых поставок нефти.

Теперь Трамп фактически с угрозой обратился к партнерам, хотя в то же время пессимистично оценивает, что союзники США прислушаются к его просьбам о помощи.

"У нас есть НАТО. Мы были очень любезны. Мы не обязаны были помогать им с Украиной. Украина находится за тысячи километров от нас... Но мы им помогли. Теперь посмотрим, помогут ли они нам. Потому что я давно говорил, что мы будем рядом с ними, но они не будет рядом с нами. И я не уверен, что они будут рядом", — заявил президент США.

На вопрос о том, какая именно помощь ему нужна, Трамп сказал, что "любая". Он добавил, что союзники должны направить тральщики, которых у Европы гораздо больше, чем у США.

Также американский лидер хочет, чтобы "были люди, которые собираются нейтрализовать каких-нибудь злоумышленников, находящихся вдоль (иранского — Ред.) побережья".

То есть, Трамп намекнул, что ему нужна помощь европейских спецназовцев или других военных для ликвидации иранцев, создающих "проблемы" в Персидском заливе с помощью беспилотников и морских мин. Он подчеркнул, что поскольку союзники являются бенефициара случае открытого пролива, тогда они должны помогать "поддерживать порядок". В ином случае НАТО ждет плохое будущее.

"Если не будет ответа или ответ будет отрицательным, я думаю, это очень плохо скажется на будущем НАТО", — говорит президент США.

Помимо этого он сказал, что ожидает помощи Китая в разблокировке пролива перед своей поездкой в Пекин в конце месяца на саммит с Си Цзиньпином, которая станет его первой поездкой в Китай за второй срок. Более того, Трамп допустил перенос своего визита в КНР.

"Я думаю, что Китай тоже должен помочь, потому что Китай получает 90% своей нефти из пролива... Мы хотели бы знать об этом заранее. Две недели — это слишком долго (ждать саммита — Ред.)... Мы можем отложить поездку", — резюмировал Трамп, не уточнив, на какой срок может быть перенесена поездка.

Напомним, на днях Дональд Трамп призвал Иран немедленно убрать мины, если военные этой страны разместили их в Ормузском проливе. В противном случае он пригрозил беспрецедентными последствиями.

Также мы писали, что Трамп на днях в очередной раз заявил, что США уже победили в войне против Ирана.

США Иран война Китай НАТО Дональд Трамп
Ткач Эдуард - редактор
Автор:
Ткач Эдуард
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации