Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Метео
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube TikTok TikTok Telegram Telegram Google News Google News Viber Viber Google News Spotify Instagram Instagram SoundCloud SoundCloud Facebook Facebook RSS RSS
Главная Новости дня Жорин заявил, что НАТО потеряло эффективность

Жорин заявил, что НАТО потеряло эффективность

Ua ru
Дата публикации 13 марта 2026 14:29
Максим Жорин заявил, что 5 стаття НАТО потеряла эффективность
Максим Жорин. Фото: кадр из видео

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке уже влияет на международное политическое внимание и может отвлекать ресурсы от поддержки Украины. В то же время в мире могут появиться новые объединения по безопасности, поскольку действующие механизмы НАТО не всегда демонстрируют эффективность.

Об этом заявил заместитель командира Третьего армейского корпуса Максим Жорин в комментарии журналистке Новини.LIVE Анне Сирык.

Реклама
Читайте также:

Жорин прокомментировал влияние НАТО на ситуацию в мире

По его словам, обострение ситуации на Ближнем Востоке уже заставляет мировых лидеров переключать внимание на новый кризис, что может сказаться на уровне поддержки Украины в войне против России.

Реклама

Жорин также выразил сомнения относительно эффективности Североатлантического альянса. По его мнению, НАТО демонстрирует нерешительность в реагировании на международные конфликты, а статья 5 не всегда работает так, как ожидают союзники.

Из-за этого, считает военный, в будущем могут появиться новые международные объединения по безопасности, которые будут искать другие подходы к обеспечению безопасности.

Реклама

"Я считаю, что она (5 статья НАТО — ред.) уже себя показала как недейственная. И на примере тех конфликтов, которые были до этого, и на примере непосредственно тех событий, которые уже разворачиваются в Третью мировую, мы до сих пор не увидели этой пятой статьи. НАТО показывает себя как сложная и нерешительная организация. Я уверен в том, что в ближайшее время будут создаваться новые международные объединения в направлении безопасности", — заявил Жорин.

Что предусматривает 5 статья НАТО

Статья 5 Североатлантического договора предусматривает механизм коллективной обороны стран-членов НАТО. Она применяется в случае, если союзники признают, что на одно из государств альянса было совершено нападение, которое соответствует условиям договора.

Реклама

Дальнейшие действия определяются совместно во время консультаций между странами-участницами. Формат реагирования может быть разным и зависит от обстоятельств происшествия и оценки ситуации союзниками.

Ранее генсек НАТО Марк Рютте высказался о возможном применении 5 статьи против Ирана. Он отметил, что в случае принятия такого решения мир об этом узнает.

Реклама

Кроме того, генспек объяснил, почему пока нет оснований для ее применения.

НАТО Альянс Максим Жорин защита
Мария Коробова - Редактор ленты новостей
Автор:
Мария Коробова
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации