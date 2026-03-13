Максим Жорин заявил, что 5 стаття НАТО потеряла эффективность

Максим Жорин. Фото: кадр из видео

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке уже влияет на международное политическое внимание и может отвлекать ресурсы от поддержки Украины. В то же время в мире могут появиться новые объединения по безопасности, поскольку действующие механизмы НАТО не всегда демонстрируют эффективность.

Об этом заявил заместитель командира Третьего армейского корпуса Максим Жорин в комментарии журналистке Новини.LIVE Анне Сирык.

Реклама

Читайте также:

Жорин прокомментировал влияние НАТО на ситуацию в мире

По его словам, обострение ситуации на Ближнем Востоке уже заставляет мировых лидеров переключать внимание на новый кризис, что может сказаться на уровне поддержки Украины в войне против России.

Реклама

Жорин также выразил сомнения относительно эффективности Североатлантического альянса. По его мнению, НАТО демонстрирует нерешительность в реагировании на международные конфликты, а статья 5 не всегда работает так, как ожидают союзники.

Из-за этого, считает военный, в будущем могут появиться новые международные объединения по безопасности, которые будут искать другие подходы к обеспечению безопасности.

Реклама

"Я считаю, что она (5 статья НАТО — ред.) уже себя показала как недейственная. И на примере тех конфликтов, которые были до этого, и на примере непосредственно тех событий, которые уже разворачиваются в Третью мировую, мы до сих пор не увидели этой пятой статьи. НАТО показывает себя как сложная и нерешительная организация. Я уверен в том, что в ближайшее время будут создаваться новые международные объединения в направлении безопасности", — заявил Жорин.

Что предусматривает 5 статья НАТО

Статья 5 Североатлантического договора предусматривает механизм коллективной обороны стран-членов НАТО. Она применяется в случае, если союзники признают, что на одно из государств альянса было совершено нападение, которое соответствует условиям договора.

Реклама

Дальнейшие действия определяются совместно во время консультаций между странами-участницами. Формат реагирования может быть разным и зависит от обстоятельств происшествия и оценки ситуации союзниками.

Ранее генсек НАТО Марк Рютте высказался о возможном применении 5 статьи против Ирана. Он отметил, что в случае принятия такого решения мир об этом узнает.

Реклама

Кроме того, генспек объяснил, почему пока нет оснований для ее применения.