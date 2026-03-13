Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїВійськова економікаПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіТехноГроші ЗСУЖиттяГороскопFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Життя
Кіно
Львів
Метео
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Жорін заявив про неефективність п'ятої статті НАТО

Жорін заявив про неефективність п'ятої статті НАТО

Ua ru
Дата публікації: 13 березня 2026 14:29
Максим Жорін висловився про неефективність роботи НАТО
Максим Жорін. Фото: кадр з відео

Ескалація конфлікту на Близькому Сході вже впливає на міжнародну політичну увагу та може відволікати ресурси від підтримки України. Водночас у світі можуть з'явитися нові безпекові об'єднання, оскільки чинні механізми НАТО не завжди демонструють ефективність.

Про це заявив заступник командира Третього армійського корпусу Максим Жорін у коментарі журналістці Новини.LIVE Анні Сірик.

Реклама
Читайте також:

Жорін прокоментував вплив НАТО на ситуацію в світі

За його словами, загострення ситуації на Близькому Сході вже змушує світових лідерів переключати увагу на нову кризу, що може позначитися на рівні підтримки України у війні проти Росії.

Жорін також висловив сумніви щодо ефективності Північноатлантичного альянсу. На його думку, НАТО демонструє нерішучість у реагуванні на міжнародні конфлікти, а стаття 5 не завжди працює так, як очікують союзники.

Через це, вважає військовий, у майбутньому можуть з'явитися нові міжнародні безпекові об'єднання, які шукатимуть інші підходи до гарантування безпеки.

"Я вважаю, що вона (5 стаття НАТО — ред.) вже себе показала як недієву. І на прикладі тих конфліктів, які були до цього, і на прикладі безпосередньо тих подій, які вже розгортаються у Третю світову, ми досі не побачили цієї п'ятої статті. НАТО показує себе як складна та нерішуча організація. Я впевнений у тому, що найближчим часом будуть створюватися нові міжнародні об'єднання у безпековому напрямку", — заявив Жорін.

Що передбачає 5 стаття НАТО

Стаття 5 Північноатлантичного договору передбачає механізм колективної оборони країн-членів НАТО. Вона застосовується у випадку, якщо союзники визнають, що на одну з держав альянсу було здійснено напад, який відповідає умовам договору.

Подальші дії визначаються спільно під час консультацій між країнами-учасницями. Формат реагування може бути різним і залежить від обставин події та оцінки ситуації союзниками.

Раніше генсек НАТО Марк Рютте висловився про можливе застосування 5 статті проти Ірану. Він наголосив, що у разі прийняття такого рішення світ про це дізнається.

Крім того, генспек пояснив, чому наразі немає підстав для її застосування..

НАТО Альянс війна Максим Жорін захист
Марія Коробова - Редактор стрічки новин
Автор:
Марія Коробова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації