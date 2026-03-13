Максим Жорін висловився про неефективність роботи НАТО

Максим Жорін. Фото: кадр з відео

Ескалація конфлікту на Близькому Сході вже впливає на міжнародну політичну увагу та може відволікати ресурси від підтримки України. Водночас у світі можуть з'явитися нові безпекові об'єднання, оскільки чинні механізми НАТО не завжди демонструють ефективність.

Про це заявив заступник командира Третього армійського корпусу Максим Жорін у коментарі журналістці Новини.LIVE Анні Сірик.

За його словами, загострення ситуації на Близькому Сході вже змушує світових лідерів переключати увагу на нову кризу, що може позначитися на рівні підтримки України у війні проти Росії.

Жорін також висловив сумніви щодо ефективності Північноатлантичного альянсу. На його думку, НАТО демонструє нерішучість у реагуванні на міжнародні конфлікти, а стаття 5 не завжди працює так, як очікують союзники.

Через це, вважає військовий, у майбутньому можуть з'явитися нові міжнародні безпекові об'єднання, які шукатимуть інші підходи до гарантування безпеки.

"Я вважаю, що вона (5 стаття НАТО — ред.) вже себе показала як недієву. І на прикладі тих конфліктів, які були до цього, і на прикладі безпосередньо тих подій, які вже розгортаються у Третю світову, ми досі не побачили цієї п'ятої статті. НАТО показує себе як складна та нерішуча організація. Я впевнений у тому, що найближчим часом будуть створюватися нові міжнародні об'єднання у безпековому напрямку", — заявив Жорін.

Що передбачає 5 стаття НАТО

Стаття 5 Північноатлантичного договору передбачає механізм колективної оборони країн-членів НАТО. Вона застосовується у випадку, якщо союзники визнають, що на одну з держав альянсу було здійснено напад, який відповідає умовам договору.

Подальші дії визначаються спільно під час консультацій між країнами-учасницями. Формат реагування може бути різним і залежить від обставин події та оцінки ситуації союзниками.

Раніше генсек НАТО Марк Рютте висловився про можливе застосування 5 статті проти Ірану. Він наголосив, що у разі прийняття такого рішення світ про це дізнається.

Крім того, генспек пояснив, чому наразі немає підстав для її застосування..