У НАТО відреагували на перехоплення іранської ракети на шляху до Туреччини

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте 5 березня у Брюсселі, що ракетний інцидент із перехопленням цілі, яка прямувала з Ірану до Туреччини, сам по собі не означає потреби застосовувати статтю 5. За його словами, зараз у НАТО не ведуть розмов про механізм взаємної оборони.

Про це пише Новини.LIVE з посиланням на заяву Марка Рютте, яку він зробив агентству Reuters.

Рютте пояснив чому застосування 5 статті НАТО не буде

Збиття балістичної ракети, яка прямувала у напрямку Туреччини, не є прямою підставою для запуску статті 5 про взаємну оборону, заявив 5 березня генеральний секретар НАТО Марк Рютте в коментарі Reuters у Брюсселі. Він підкреслив, що наразі в альянсі не розглядають питання колективної відповіді за цією процедурою.

"Ніхто не говорить про статтю 5. Найголовніше, що наші супротивники вчора побачили, наскільки сильним і пильним є НАТО, а з суботи, якщо можливо, ще більш пильним", — сказав Рютте.

Перед цим Туреччина повідомила, що засоби протиповітряної оборони НАТО знищили іранську балістичну ракету в момент, коли вона прямувала до турецького повітряного простору. У заяві Анкари інцидент наголосили, що це був перший випадок втягування країни-члена альянсу в конфлікт на Близькому Сході.

У Тегерані ці твердження заперечили. Генеральний штаб Збройних сил Ірану 5 березня заявив, що Ісламська Республіка не здійснювала ракетних запусків по Туреччині та, як було зазначено у повідомленні іранських ЗМІ, наголосив на повазі до суверенітету "дружньої" Туреччини.

Що таке 5 стаття НАТО

Стаття 5 Північноатлантичного договору є політико-правовим механізмом колективної оборони, який застосовують у разі, якщо держави-члени погоджуються, що стався напад, який підпадає під критерії договору.

Рішення про подальші кроки в межах альянсу ухвалюють у консультаціях між союзниками, а формат реакції може відрізнятися залежно від оцінки обставин інцидент.

Тим часом в Азербайджані заявили про атаку по школі та аеропорту з боку Ірану.

Також Марк Рютте пояснював, як війна в Ірані може послабити Росію.