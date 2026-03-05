Активируют ли статью 5 НАТО после инцидента с иранской ракетой — ответ Рютте

Марк Рютте. Фото: REUTERS/Yves Herman

Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что "никто не говорит" о статье 5 после сообщений о сбивании ракеты на пути в Турцию. По версии Анкары, это был первый случай втягивания члена альянса в ближневосточный конфликт, а Иран в ответ отверг обвинения в ракетных запусках.

Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на заявление Марка Рютте, которое он сделал агентству Reuters.

Рютте объяснил почему применения 5 статьи НАТО не будет

Сбитие баллистической ракеты, которая направлялась в направлении Турции, не является прямым основанием для запуска статьи 5 о взаимной обороне, заявил 5 марта генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в комментарии Reuters в Брюсселе. Он подчеркнул, что на данный момент в альянсе не рассматривают вопрос коллективного ответа по этой процедуре.

"Никто не говорит о статье 5. Самое главное, что наши противники вчера увидели, насколько сильным и бдительным является НАТО, а с субботы, если возможно, еще более бдительным", — сказал Рютте.

Перед этим Турция сообщила, что средства противовоздушной обороны НАТО уничтожили иранскую баллистическую ракету в момент, когда она направлялась к турецкому воздушному пространству. В заявлении Анкары инцидент подчеркнули, что это был первый случай втягивания страны-члена альянса в конфликт на Ближнем Востоке.

В Тегеране эти утверждения опровергли. Генеральный штаб Вооруженных сил Ирана 5 марта заявил, что Исламская Республика не осуществляла ракетных запусков по Турции и, как было указано в сообщении иранских СМИ, подчеркнул уважение к суверенитету "дружественной" Турции.

Что такое 5 статья НАТО

Статья 5 Североатлантического договора является политико-правовым механизмом коллективной обороны, который применяют в случае, если государства-члены соглашаются, что произошло нападение, которое подпадает под критерии договора.

Решение о дальнейших шагах в рамках альянса принимается в консультациях между союзниками, а формат реакции может отличаться в зависимости от оценки обстоятельств инцидента.

Тем временем в Азербайджане заявили об атаке по школе и аэропорту со стороны Ирана.

Также Марк Рютте объяснял, как война в Иране может ослабить Россию.