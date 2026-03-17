Трамп заявил, что Путин боится исключительно США

Дата публикации 17 марта 2026 01:38
Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил, что глава Кремля Владимир Путин не боится Европу, чего не сказали о Соединенных Штатах Америки. В то же время он похвастался силой армии США в контексте Ирана и раскритиковал союзников за отказ помочь разблокировать Ормузский пролив.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на выступление лидера США на ланче с членами совета Trump Kennedy Center.

Что сказал Трамп о Путине, НАТО и Украине

Во время своего вступления глава Белого дома подчеркнул, что НАТО - это и есть США, а диктатор РФ в свою очередь боится армию, которую он (Трамп) построил во время первой президентской каденции.

"Страхи относительно НАТО, потому что НАТО — это мы. Можете спросить у Путина. Путин нас боится, он совсем не боится Европы. Он боится США и армию, которую я создал во время первой каденции", — заявил президент США.

Также Трамп добавил, что Соединенные Штаты защищают страны НАТО, работают с альянсом по Украине, но одновременно добавил, что Вашингтону не нужно это делать, потому что Украина находится за тысячи миль от США.

Что сказал Трамп об американской армии, Ормузском проливе и потерях Ирана

Лидер США выступая не забыл и о других темах. Он в очередной раз заявил, что американская армия самая сильная в мире, и что Вашингтону не нужна помощь от кого-то.

При этом Трамп обвинил Великобританию в отказе помочь США в операции против Ирана. По его словам, Франция, скорее всего, поможет США с разблокированием Ормузского пролива, тогда как Лондон — нет.

Он утверждает, США обращались с просьбой прислали в регион два британских авианосца, но премьер Кир Стармер дал согласие только тогда, когда "война фактически закончилась".

Критика была и в адрес других стран. Трамп отметил, что США получают менее 1% нефти от поставок через Ормузский пролив, тогда как другие страны - Европа, Китай, Япония и Южная Корея — от 35 до 95%. Поэтому, по его словам, эти страны должны помочь разблокировать пролив.

"Многочисленные страны сказали мне, что они на пути к этому. Некоторые из них очень увлечены этим, а некоторые нет. Некоторым из них мы помогали много-много лет... и уровень энтузиазма для меня важен. Есть страны, где мы имеем 45 000 наших солдат, которые защищают их от опасности... Но они сказали, что предпочли бы не вмешиваться", — сказал глава Белого дома.

Также Трамп отчитался о промежуточных достижениях операции "Эпическая ярость", которая направлена против Ирана. По его словам, сейчас известно о таких результатах потерь Тегерана:

  • 7000 пораженных целей;
  • 90% сокращение запусков баллистических ракет;
  • 95% сокращение атак беспилотников;
  • уничтожено более 100 иранских военно-морских кораблей;
  • уничтожены воздушные силы и ПВО Ирана.

Напомним, что несколько часов назад Дональд Трамп заявил, что пока не будет объявлять победу над Ираном. В то же время он утверждает, что если боевые действия прекратятся сейчас, то Тегерану понадобится 10 лет для восстановления.

Также мы писали, что сутками ранее Трамп в интервью Financial Times пригрозил НАТО "плохим будущим", если альянс откажется помочь разблокировать Ормузский пролив.

Ткач Эдуард - редактор
Ткач Эдуард
