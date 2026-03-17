Зеленський прибув з візитом до Лондона: заплановані переговори

Президент України Володимир Зеленський виходить з літака у Лондоні. Фото: кадр з відео

У вівторок, 17 березня, президент України Володимир Зеленський приїхав до Лондона. Очікується, що глава держави виступить перед членами парламенту Великої Британії. Також у лідера запланована низка зустрічей, зокрема із генсеком НАТО Марком Рютте.

Про це інформує Новини.LIVE із посиланням Володимира Зеленського.

Реклама

Читайте також:

Під час візиту до Лондона український лідер виступить перед членами парламенту Британії. Зокрема, запланована тристороння зустріч із генеральним секретарем НАТО Марком Рютте та прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером.

Відомо, що Зеленський розпочне візит до Великої Британії із зустрічі з королем Чарльзом III у Букінгемському палаці.

Після цього президент України прибуде на Даунінг-стріт, де проведе переговори з Кіром Стармером та Марком Рютте.

Також відомо, що окремі перемовини з Марком Рютте заплановані на вечір 17 березня.

"Сьогодні в Лондоні. Заплановані аудієнція в Його Величності Короля Чарльза III, зустрічі з прем’єр-міністром Кіром Стармером і генеральним секретарем НАТО Марком Рютте, а також виступ у британському парламенті. Наші пріоритети чіткі: більше безпеки й можливостей для України. Я дякую Великій Британії за допомогу та партнерство в захисті життя", — повідомив Зеленський.

Скриншот повідомлення Зеленського/Facebook

Нещодавні заяви Зеленського

Нещодавно Зеленський назвав втрати російських військ за останні три місяці. За його даними, за цей час воїни ЗСУ знищували 30 тисяч, 35 тисяч і 28 тисяч російських військових відповідно. У сумі це майже 100 тисяч осіб.

Також український лідер заявляв, що нині Росія робить акцент не на ракетах, а на дронах. За його словами, щодня Москва запускає по Україні від 350 до 500 безпілотників, плануючи зрештою довести їх кількість до 1000 за добу. Тому, на його думку, система протиповітряної оборони має бути максимально ефективною саме проти дронів.

Раніше Зеленський пояснював, що за чотири роки повномасштабної війни Росія здобула значний військовий досвід, який впливає не лише на війну проти України, а й на безпеку інших регіонів світу. Він наголосив, що це стосується сучасних технологій, ведення бойових дій і розвитку військової промисловості.