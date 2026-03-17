Зеленський: понад 200 українських експертів вже на Близькому сході

У вівторок, 17 березня, президент України Володимир Зеленський зробив низку важливих заяв під час виступу у парламенті Великої Британії. Зокрема, він повідомив, що більш ніж 200 українських експертів вже на Близькому сході в районі Перської затоки. Глава держави зазначив, що відрядив українських військових на запит партнерів, включно зі США.

Реклама

Зеленський про українських фахівців на Близькому Сході

Зеленський зазначив, що нині 201 український фахівець уже перебуває на Близькому Сході в районі Перської затоки, ще 34 — готові вирушити найближчим часом. Він уточнив, що мовиться про спеціалістів із протидії безпілотникам.

"Україна відправила на Близький Схід 201 експерта з Шахедів. Це військові експерти, які знають, як захищатися, як допомогти від дронів "Шахед". Наші команди вже в ОАЕ, Катарі та Саудівській Аравії, а також прямують до Кувейту. Ми співпрацюємо з кількома іншими країнами. Домовленості вже укладені. Ми не хочемо, щоб цей терор іранського режиму проти його сусідів мав успіх", — поінформував глава держави.

За словами президента, українських експертів направили на прохання партнерів, зокрема США.

Зеленський про світ дронів та ШІ

Під час виступу у британському парламенті, український лідер наголосив на швидких змінах у сфері сучасних технологій та війни. Президент зазначив, що світ зараз переживає нову еру, де ключову роль відіграють дрони та штучний інтелект.

"Світ увійшов у абсолютно новий час. Час дронів, час штучного інтелекту. Це означає еволюцію зброї, еволюцію війни та еволюцію злочинності. Ніхто не може передбачити, куди приведе ця еволюція, але ми повинні йти в ногу з нею. І ще більше — ми маємо бути попереду неї", — сказав глава держави.

За словами Зеленського, людство має не просто реагувати на нові технології у військовій сфері, а активно очолювати їхній розвиток, щоб бути готовим до викликів майбутнього.

Зеленський про допомогу партнерам

Президент Зеленський наголосив, що Україна готова запропонувати "дронові угоди" всім надійним партнерам.

"Не думаю, що хтось хоче залишити перевірену війною силу та спроможність України поза межами своєї безпеки. А якщо хтось і захоче, то це буде нерозумно", — зауважив лідер.

Крім того, він зазначив, що Україна не відчуває, що війна в Ірані "десь далеко" через тісний зв'язок між Росією та Тегераном.

Лідер зауважив, що Україна має чіткі докази того, що іранські дрони мають російські деталі.

Парламент Британії зустрів Зеленського оплесками

Сьогодні, 17 березня, британський парламент зустрів президента України Володимира Зеленського оплесками.

Спікер Палати громад Великої Британії Ліндсі Гойл привітав Зеленського під час його візиту до парламенту. Він зауважив, що зустріч не носить святкового характеру через повномасштабну війну Росії проти України.

"Ми повинні святкувати мужність і рішучість народу України. Ваша країна проявила неймовірну рішучість і здатність захищатися від російської агресії. Але ми не можемо святкувати, бо не можна забувати, що трохи більше чотирьох років тому Росія розпочала незаконне вторгнення в саме серце України", — сказав Ліндсі Гойл.

На завершення Гойл висловив повну підтримку Україні, наголосивши на солідарності Великої Британії та її намірах продовжувати економічний тиск на Росію. Під кінець промови він сказав: "Слава Україні", що викликало гучні оплески у залі.

Нагадаємо, що 17 березня президент України Володимир Зеленський прибув з робочим візитом до Лондона. Під час перебування у Великій Британії глава держави провів низку важливих зустрічей. Зокрема, він виступив у британському парламенті.

Під час виступу у парламентів Великої Британії український лідер показав планшет, з якого в реальному часі стежить за ситуацією на полі бою. Відтак, він показав, як виглядала атака РФ на Україну 14 березня 2026 року.

Робочий візит до Великої Британії президент України розпочав з аудієнції в Короля Чарльза ІІІ в Букінгемському палаці. Зеленський подякував королівській родині за постійну підтримку.