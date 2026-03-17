Головна Новини дня Зеленський показав планшет, з якого в реальному часі стежить за фронтом

Зеленський показав планшет, з якого в реальному часі стежить за фронтом

Ua ru
Дата публікації: 17 березня 2026 19:15
Зеленський показав планшет, з якого в реальному часі стежить за фронтом
Президент України Володимир Зеленський під час виступу у британському парламенті 17 березня 2026 року. Фото: кадр з відео

У вівторок, 17 березня, під час виступу у парламенті Великої Британії президент України Володимир Зеленський продемонстрував планшет, з якого в реальному часі стежить за ситуацією на полі бою. Через гаджет можна бачити бойові дії та оцінювати ефективність ударів по ворогу. Такі планшети мають також мають також представники вищого військового командування.

Про це інформує Новини.LIVE із посиланням на заяви Володимира Зеленського у британському парламенті 17 березня.

Читайте також:

Зеленський показав планшет, з якого стежить за полем бою

Під час сьогоднішнього виступу у британському парламенті український лідер Володимир Зеленський показав планшет, який дозволяє в режимі реального часу стежити за подіями на фронті та російськими атаками.

За його словами, схожі пристрої використовують прем’єр-міністр, міністр оборони та вищі командири, щоб мати оперативну інформацію про ситуацію на фронті.

"У мене є iPad, на якому в режимі реального часу можна дивитися на передову, навіть бачити кожного вбитого ворога.

Такий є й у прем'єр-міністра, міністра оборони, вищого військового командування. Також там показується кожен удар у нашому повітряному просторі, морі та наші удари великої дальності по РФ", — повідомив президент.

Зеленський показав, як виглядав удар Росії по Україні в ніч проти 14 березня.

Зеленський також розповів, що передав iPad королю Чарльзу ІІІ, щоб монарх міг спостерігати за фронтом. За словами президента, це було зроблено як знак поваги та вдячності за підтримку Великої Британії.

Наприкінці промови Зеленський пожартував, заявивши, що король Чарльз пообіцяв поділитися планшетом із прем’єр-міністром Кіром Стармером, аби йому також була доступна ця інформація.

Також під час виступу у парламенті Зеленський повідомив, що більш ніж 200 українських фахівців уже працюють на Близькому Сході. Крім того, ще 34 спеціалісти готові незабаром поїхати. Мовиться про фахівців із протидії безпілотникам.

Новина доповнюється...

Володимир Зеленський Велика Британія війна в Україні ситуація на фронті
Євтушенко Аліна - Редактор стрічки новин
Автор:
Євтушенко Аліна
