Зеленский показал планшет, с которого в реальном времени следит за фронтом. Через него можно видеть боевые действия и оценивать эффективность ударов по врагу. Подобные устройства имеют премьер-министр, министр обороны и высшие командиры. Они отображают удары в воздухе, на море и операции большой дальности по РФ.

"У меня есть iPad, на котором в режиме реального времени можно смотреть на передовую, даже видеть каждого убитого врага, - Зеленский.



Такой есть и у премьер-министра, министра обороны, высшего военного командования. Также там показывается каждый удар в нашем воздушном пространстве, море и наши удары большой дальности по РФ".

