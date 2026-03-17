Зеленский и Стармер подписали соглашение об оборонном сотрудничестве

Зеленский и Стармер подписали соглашение сотрудничестве в обороне
Ua ru
Дата публикации 17 марта 2026 20:06
Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Лондон провел первую встречу с премьер-министром Великобритании Киром Стармером в формате стратегического диалога.
Стороны подписали декларацию об углублении сотрудничества в сфере безопасности и оборонной промышленности. Зеленский проинформировал о ситуации на фронте, российских атаках и потребностях Украины, в частности в ракетах для систем ПВО.
Реклама
Новость дополняется...
Читайте Новини.LIVE!
Реклама