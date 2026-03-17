Зеленский: украинские дроны вызывают 90% потерь армии РФ
Дата публикации 17 марта 2026 19:57
Срочная новость
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что дроны вызывают до 90% потерь российской армии на фронте. Глава государства подчеркнул, что Украина работает над разработкой нового типа БпЛА, которые будут способны действовать в условиях океана.
"Наши системы морских дронов постоянно развиваются. Мы сосредоточились на скорости этого развития и победили — завоевали наше море", — сказал Зеленский.
