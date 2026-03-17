Зеленський: українські дрони спричиняють 90% втрат армії РФ
Дата публікації: 17 березня 2026 19:57
Президент України Володимир Зеленський заявив, що дрони спричиняють до 90% втрат російської армії на фронті. Глава держави наголосив, що Україна працює над розробкою нового типу БпЛА, які будуть здатні діяти в умовах океану.
"Наші системи морських дронів постійно розвиваються. Ми зосередилися на щвидкості цього розвитку і перемогли — завоювали наше море", — сказав Зеленський.
Реклама
Реклама