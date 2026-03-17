Зеленський зустрівся зі Стармером і королем Чарльзом у Лондоні
Дата публікації: 17 березня 2026 17:01
Президент України Володимир Зеленський зустрівся з королем Великої Британії Чарльзом ІІІ у Букінгемському палаці. Востаннє британський монарх приймав українського лідера у жовтні минулого року у Віндзорському замку.
Також Зеленський провів переговори з прем'єр-міністром Кіром Стармером.
Очікується, що глава держави виступить у парламенті Великої Британії.
