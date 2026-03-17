Зеленский встретился со Стармером и королем Чарльзом в Лондоне

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с королем Великобритании Чарльзом III в Букингемском дворце. Последний раз британский монарх принимал украинского лидера в октябре прошлого года в Виндзорском замке.

Также Зеленский провел переговоры с премьер-министром Киром Стармером.

Ожидается, что глава государства выступит в парламенте Великобритании.

