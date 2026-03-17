Зеленський і Стармер підписали угоду про оборонну співпрацю
Дата публікації: 17 березня 2026 20:06
Президент України Володимир Зеленський під час візиту до Лондона провів першу зустріч із прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером у форматі стратегічного діалогу.
Сторони підписали декларацію про поглиблення співпраці у сфері безпеки та оборонної промисловості. Зеленський поінформував про ситуацію на фронті, російські атаки та потреби України, зокрема у ракетах для систем ППО.
