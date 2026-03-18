Зеленський заявив, що війна в Ірані б'є по переговорах України

Президент України Володимир Зеленський. Фото: Reuters

Президент Володимир Зеленський заявив, що через війну в Ірані виникає "погане передчуття" стосовно переговорів про мир в Україні. За його словами, процес постійно відтягується через ситуацію на Близькому Сході.

Про це глава держави сказав в інтерв'ю BBC, передає Новини.LIVE.

Реклама

Як зазначив Президент України, переговори між Києвом, Вашингтоном та Москвою постійно відкладаються. Зеленський наголосив, що цьому є одна причина — війна в Ірані. Відтак, як зазначив глава держави, ситуація на Близькому Сході викликає "погане передчуття" стосовно переговорів про досягнення миру в Україні.

Крім того, Зеленський застеріг західних союзників від розколу. Це сталося на тлі погіршення стосунків між президентом США Дональдом Трампом та прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером.

"Я думаю, що Кір на зв'язку з президентом Трампом. Він може з ним зустрітися і відновити ці стосунки знову. Таке трапляється, я не бачу в цьому великої проблеми", — сказав Зеленський.

Що сталося між США та Британією

16 березня президент США Дональд Трамп висловив незадоволення прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером. Це сталося через те, що Британія відмовилася відправляти військову техніку на Близький Схід.

Трамп назвав таке рішення "неприємною несподіванкою". Водночас Стармер наголосив, що Велика Британія не буде втягнута у ширшу війну.

Раніше американський лідер також заявив, що він чекає на допомогу НАТО стосовно Ірану. Якщо ж Альянс відмовиться убезпечити ситуацію в Ормузткій протоці, то на нього чекає "погане майбутнє".

Ситуація з переговорами щодо війни в Україні

Остання зустріч у форматі тристоронніх переговорів пройшла у Женеві 17-18 лютого. Представники України, Росії та США окрім обговорення важливих питань також домовилися про наступні зустрічі.

Переговори мали відбутися 5-9 березня, однак їх перенесли через війну на Близькому Сході. Глава держави Володимир Зеленський зазначив, що саме американська сторона запрошує Україну і Росію на зустріч.

Президент України пізніше додав, що тристоронні переговори щодо закінчення війни відновляться. Однак, за словами Зеленського, це станеться тоді, коли США будуть готові працювати, так, як це погоджувалося раніше.

Також Україна повідомляла, що наступний раунд переговорів був запланований на 10-11 березня у Туреччині. Однак цю зустріч також перенесли з ініціативи американської сторони.