Зеленский призвал усилить давление на РФ накануне переговоров
Дата публикации 19 марта 2026 16:41
Президент Владимир Зеленский заявил, что от настроения России на возможных переговорах зависит международное давление. Он отметил, что ослабление санкций, задержка помощи ЕС и риск дефицита ПВО могут усилить позиции Кремля. Украина нуждается в решительной поддержке партнеров для защиты и достижения справедливого мира.
Читайте также:
