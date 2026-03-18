Зеленский: Украине грозит дефицит ракет из-за войны в Иране

Президент Украины Владимир Зеленский.

Война на Ближнем Востоке может серьезно повлиять на обеспечение Украины вооружением. Из-за роста нагрузки на ресурсы США и производителей систем ПВО существует риск дефицита ракет. Это, в частности, касается комплексов Patriot, которые являются критически важными для защиты украинского неба.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского в интервью BBC.

Читайте также:

Зеленский о влиянии войны на Ближнем Востоке на Украину

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что обострение на Ближнем Востоке фактически играет в пользу России. По его словам, это не только влияет на цены на энергоносители, но и создает дополнительную нагрузку на оборонные ресурсы партнеров Украины. В частности, это может вызвать дефицит ракет к системам ПВО.

"Для Путина длительная война в Иране — это плюс. Кроме цен на энергоносители, это означает исчерпание запасов США и истощение производителей средств противовоздушной обороны. Следовательно, мы (Украина) имеем исчерпание ресурсов", — отметил лидер.

Кроме того, он добавил, что однозначно возникнет дефицит ракет Patriot, и это станет вызовом. По его словам, вопрос сейчас заключается в том, "когда исчерпаются все запасы на Ближнем Востоке".

"Америка производит 60-65 ракет в месяц. Представьте, 65 ракет в месяц — это примерно 700-800 ракет в год, производимых каждый год. А в первый день войны на Ближнем Востоке было использовано 803 ракеты", — отметил Зеленский.

Недавно президент сообщил, что Украина уже частично получила ракеты для систем Patriot в рамках договоренностей формата "Рамштайн". По его словам, поставки еще продолжаются. Зеленский подчеркнул, что даже значительные запасы ракет могут быстро исчерпываться во время массированных атак.

Глава государства также заявлял, что Украина получила от партнеров меньше ракет для систем Patriot, чем было передано странам Ближнего Востока. По его словам, нынешние события в регионе могут еще больше усложнить поставки вооружения. Президент подчеркнул, что это создает дополнительные трудности для усиления украинской ПВО.

Кроме того, Зеленский сообщал, что Украина рассчитывает на дополнительную поддержку в обмен на помощь партнерам на Ближнем Востоке. Речь идет прежде всего о получении дефицитных ракет для систем ПВО, в частности Patriot.