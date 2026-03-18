Зеленський: Україні загрожує дефіцит ракет через війну в Ірані

Дата публікації: 18 березня 2026 18:35
Президент України Володимир Зеленський. Фото: Reuters

Війна на Близькому Сході може серйозно вплинути на забезпечення України озброєнням. Через зростання навантаження на ресурси США та виробників систем ППО існує ризик дефіциту ракет. Це, зокрема, стосується комплексів Patriot, які є критично важливими для захисту українського неба.

Про це інформує Новини.LIVE  із посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського в інтерв'ю BBC.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що загострення на Близькому Сході фактично грає на користь Росії. За його словами, це не лише впливає на ціни на енергоносії, а й створює додаткове навантаження на оборонні ресурси партнерів України. Зокрема, це може спричинити дефіцит ракет до систем ППО.

"Для Путіна тривала війна в Ірані — це плюс. Крім цін на енергоносії, це означає вичерпання запасів США та виснаження виробників засобів протиповітряної оборони. Отже, ми (Україна) маємо вичерпання ресурсів", — зазначив лідер.

Крім того, він додав, що однозначно виникне дефіцит ракет Patriot, і це стане викликом. За його словами, питання зараз полягає в тому, "коли вичерпаються всі запаси на Близькому Сході".

"Америка виробляє 60–65 ракет на місяць. Уявіть, 65 ракет на місяць — це приблизно 700–800 ракет на рік, що виробляються щороку. А в перший день війни на Близькому Сході було використано 803 ракети", — зауважив Зеленський.

Нещодавно президент повідомив, що Україна вже частково отримала ракети для систем Patriot у межах домовленостей формату "Рамштайн". За його словами, постачання ще триває. Зеленський наголосив, що навіть значні запаси ракет можуть швидко вичерпуватися під час масованих атак.

Глава держави також заявляв, що Україна отримала від партнерів менше ракет для систем Patriot, ніж було передано країнам Близького Сходу. За його словами, нинішні події в регіоні можуть ще більше ускладнити постачання озброєння. Президент підкреслив, що це створює додаткові труднощі для посилення української ППО.

Крім того, Зеленський повідомляв, що Україна розраховує на додаткову підтримку в обмін на допомогу партнерам на Близькому Сході. Мовиться насамперед про отримання дефіцитних ракет для систем ППО, зокрема Patriot.

Володимир Зеленський США ракети війна Patriot Близький Схід
Євтушенко Аліна - Редактор стрічки новин
Автор:
Євтушенко Аліна
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

