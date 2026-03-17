Зеленский обсудил с Рютте усиление украинской ПВО

Президент Владимир Зеленский встретился с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте в Великобритании во вторник, 17 марта. Стороны говорили об усилении украинской противовоздушной обороны и привлечении большего количества стран к программе PURL, благодаря которой Украина получает ракеты к системам Patriot. Также в разговоре политики коснулись конфликта на Ближнем Востоке и его влияния на Украину и ЕС.

Об этом сообщил Владимир Зеленский, передает Новини.LIVE.

Разговор Зеленского и Рютте в Лондоне 17 марта

"Встретился с Генеральным секретарем НАТО Марком Рютте. Обсудили много разных тем, но прежде всего усиление ПВО и защиту наших людей от российских атак. Мы очень благодарны за программу PURL, благодаря которой можем покупать у Америки ракеты для "петриотов",- отметил президент.

По его словам, Украина вместе с союзниками держит курс на дальнейшее сотрудничество, чтобы еще больше стран присоединились к инициативе PURL. Таким образом, Украина быстрее получит оружие из США, в котором нуждается.

Также Зеленский напомнил, что нельзя позволить России получать выгоду от конфликта на Ближнем Востоке и затягивать войну, которую она ведет против Украины.

"Конечно, говорили и о ситуации вокруг Ирана и ее влиянии на Украину и всю Европу. Россия не должна получать от этого никакой выгоды и никакой возможности затягивать свою войну против Украины. Спасибо, Марк, за поддержку! " - написал украинский лидер.

Визит Зеленского в Великобританию 17 марта

Президент встретился с королем Великобритании Чарльзом III в Лондоне во вторник, 17 марта. Глава государства поблагодарил британского монарха и его семью за поддержку Украины. Также Зеленский поговорил с премьер-министром Киром Стармером. В частности, во время встречи стороны подписали Декларацию об углублении сотрудничества в сфере безопасности и оборонной промышленности.

Кроме того, Зеленский, Стармер и Рютте провели трехстороннюю встречу в рамках которой также пообщались с британскими военными, которые готовятся работать с дронами украинского производства. Также политики поговорили о совместном производстве оружия, укреплении ПВО Украины и расширении PURL.

Зеленский выступил в парламенте Великобритании. Президент рассказал о количестве украинских экспертов на Ближнем Востоке, которые поехали по просьбе союзников, в частности США. Также глава государства показал планшет, благодаря которому в реальном времени следит за событиями передовой. Такой гаджет Зеленский подарил королю Чарльзу III во время встречи с ним.