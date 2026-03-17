Головна Новини дня Зеленський обговорив із Рютте посилення української ППО

Зеленський обговорив із Рютте посилення української ППО

Дата публікації: 17 березня 2026 22:04
термінова новина

Президент Володимир Зеленський зустрівся із генеральним секретарем НАТО Марком Рютте у Великій Британії в вівторок, 17 березня. Сторони говорили про посилення української протиповітряної оборони, залучення більшої кількості країн до програми PURL, а також про конфлікт на Близькому Сході.

Про це повідомив Володимир Зеленський, передає Новини.LIVE.

Читайте також:

"Зустрівся з Генеральним секретарем НАТО Марком Рютте. Обговорили багато різних тем, але передусім посилення ППО та захист наших людей від російських атак. Ми дуже вдячні за програму PURL, завдяки якій можемо купувати в Америки ракети для "петріотів". Будемо працювати над залученням нових країн до цієї ініціативи і збільшенням внесків.

Звісно, говорили і про ситуацію навколо Ірану та її вплив на Україну і всю Європу. Росія не повинна отримувати від цього жодної вигоди і жодної можливості затягувати свою війну проти України. Дякую, Марку, за підтримку!" — зазначив президент.

Новина доповнюється...

Володимир Зеленський ППО Марк Рютте PURL
Інна Буряк - редактор стрічки новин
Автор:
Інна Буряк
