Зеленський обговорив із Рютте посилення української ППО

Президент Володимир Зеленський зустрівся із генеральним секретарем НАТО Марком Рютте у Великій Британії в вівторок, 17 березня. Сторони говорили про посилення української протиповітряної оборони, залучення більшої кількості країн до програми PURL, а також про конфлікт на Близькому Сході.

Про це повідомив Володимир Зеленський, передає Новини.LIVE.

"Зустрівся з Генеральним секретарем НАТО Марком Рютте. Обговорили багато різних тем, але передусім посилення ППО та захист наших людей від російських атак. Ми дуже вдячні за програму PURL, завдяки якій можемо купувати в Америки ракети для "петріотів". Будемо працювати над залученням нових країн до цієї ініціативи і збільшенням внесків.

Звісно, говорили і про ситуацію навколо Ірану та її вплив на Україну і всю Європу. Росія не повинна отримувати від цього жодної вигоди і жодної можливості затягувати свою війну проти України. Дякую, Марку, за підтримку!" — зазначив президент.

